Mai mulți episcopi vor oficia o slujbă în omagiul victimelor, duminică, la Crans-Montana. Slujba va fi prezidată de episcopul Jean-Marie Lovey și concelebrată de episcopul Charles Morerod, episcopul Alain de Raemy, episcopul Joseph Bonnemain și Alexandre Ineichen, starețul de St-Maurice. Vor fi prezenți și reprezentanți ai altor confesiuni religioase.

Difuzoare și un ecran vor permite oamenilor să urmărească ceremonia în piața din fața bisericii. Slujba va fi transmisă în direct, în trei limbi, pe cele trei canale naționale, precum și pe Canal9.

Slujba va fi urmată de un marș tăcut, „ca act de solidaritate și compasiune”.

Marșul tăcut se va îndrepta spre centrul orașului, unde oamenii vor putea să își prezinte omagiile, să depună flori sau lumânări și să semneze în cartea de condoleanțe amenajată pe un podium de către municipalitate.

O slujbă a fost programată și aseară, la biserica din Montana-Station. O altă ceremonie oficială în onoarea victimelor incendiului va avea loc la Crans-Montana vineri, 9 ianuarie.

