Dublă tragedie în Italia: o femeie lovită mortal de o mașină, nora ei a murit de infarct lângă ea

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:00, pe via Fiorentina, în localitatea Sperone, din orașul Pistoia.

Liliana Podesta, în vârstă de 87 de ani, traversa strada când a fost lovită de un autoturism care se deplasa în direcția Bottegone. Cauzele exacte ale accidentului sunt în curs de stabilire de către autorități.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția municipală, Laura Mecheri, în vârstă de 59 de ani, nu a fost lovită de vehicul. Ea se afla împreună cu soacra sa și, cel mai probabil, o însoțea în momentul traversării. După impact, femeia i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ, fiind răpusă, cel mai probabil, de un stop cardiac provocat de șocul emoțional extrem.

Eforturi de resuscitare fără rezultat. Ancheta este în desfășurare

La fața locului au intervenit trei ambulanțe și o autospecială cu medic. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate asupra ambelor femei, medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viețile.

Șoferul autoturismului implicat în accident s-a oprit imediat pentru a acorda primul ajutor și este profund afectat de cele întâmplate, primind îngrijiri medicale scrie la Repubblica.

Poliția municipală a delimitat zona pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea exactă a poziției vehiculului și a victimelor în momentul producerii accidentului.

Moartea celor două femei, în aceeași zi de sărbătoare și la doar câteva minute distanță, a provocat un val de șoc și profundă tristețe în comunitatea din Pistoia.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt încă neclare, iar ancheta este condusă de Poliția Municipală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE