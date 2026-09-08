STB își cere din nou insolvența la Tribunalul București: ce se întâmplă cu transportul public din București

Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de intrare în insolvență, după ce prima solicitare a fost respinsă de Tribunalul București din cauza lipsei unor documente. Noul termen în dosar a fost stabilit astăzi, 8 septembrie, la trei săptămâni după respingerea inițială, relatează Profit.ro.

Pe 25 august, STB a depus o nouă cerere de insolvență, dosarul fiind compus din nouă bibliorafturi cu documente, potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. În prezent, zece firme figurează ca creditori în acest dosar, printre care Romprest, Tinmar Energy, Reloc și Electroputere VFU Pașcani, conform portalului instanțelor de judecată.

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a mandatat, pe 21 iulie, Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de Administrație declanșarea procedurii de insolvență, cu 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

Municipiul București are dificultăți în a-și onora plățile. Edilul a subliniat că doar transportul public de suprafață reprezintă 34% din bugetul anual al Primăriei Capitalei, iar dacă se adaugă datoriile și penalitățile, valoarea cumulată ajunge la nivelul întregului buget al instituției.

„Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar. Este decizia corectă pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea”, a declarat Ciprian Ciucu.

Prima cerere de insolvență a fost respinsă pe 18 august de Tribunalul București, motivul invocat fiind lipsa unor documente. Primarul a precizat că managementul STB a verificat de mai multe ori dosarul și susține că acesta era complet. Decizia de respingere poate fi atacată cu apel.

Ciprian Ciucu a anunțat că va organiza o conferință de presă pe o temă similară și a subliniat necesitatea abordării problemelor structurale ale Bucureștiului.

În noul dosar de insolvență figurează zece creditori, printre care Romprest, Tinmar Energy, Reloc și Electroputere VFU Pașcani.