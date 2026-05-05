A fentat taxa de autostradă de 252 de ori

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a ajuns în fața tribunalului corecțional din Bonneville, Franța, după ce a fost acuzat de o serie impresionantă de fraude la plata taxei de autostradă.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi trecut de 252 de ori prin punctul de taxare de la Cluses, departamentul Haute-Savoie, fără să achite tariful, prejudiciul total depășind 23.000 de euro.

Pe lângă fraudele repetate, șoferul este acuzat și că a condus fără asigurare și că a folosit o plăcuță de înmatriculare falsă.

Procuror: „Nu conștientizează responsabilitatea la volan”

„Sunt îngrijorată de comportamentul său la volan și de faptul că nu conștientizează ce se așteaptă de la o persoană responsabilă în trafic”, a declarat procurorul în fața instanței.

Magistrații urmează să decidă pedeapsa în acest caz, însă, având în vedere numărul mare de abateri și valoarea prejudiciului, bărbatul riscă o amendă usturătoare și alte sancțiuni legale.

Un caz asemănător a avut loc tot în Franța, în urmă cu mai mulți ani, când un șofer român a reușit să treacă de 91 de ori cu TIR-ul pe care îl conducea prin puncte de taxare de pe autostradă, dar a evitat de fiecare dată să plătească taxa. Românului i-a fost confiscat camionul, iar el a fost reținut și condamnat.

Iar în Italia, un șofer a trecut de 51 de ori prin stațiile de taxare de pe autostradă, a fentat plata și a rămas fără mașină. Bărbatul a provocat companiei Autostrade un prejudiciu de 2.200 de euro.

