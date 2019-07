Oamenii au povestit că șoferul a intrat de mai multe ori cu mașina pe contrasens și apoi a sărit pe câmp. Totul s-ar fi întâmplat, în această dimineață, în jurul orei 08.30, pe DN 65, între localitățile Găneasa și Balș, din Olt, potrivit Observator.ro.

Imaginile au fost făcute publice de un martor. „Sofer DROGAT, pe drumul Ganeasa-Bals ora 8:30 lucreaza la armata, era sa omoare mai multi oameni, a intrat de mai multe ori pe contrasens unde a si intrat in șant, noi ceilalti soferi am incercat sa il oprim dar nu a avut nici o reactie. Se vede in poze ca avea JOINTU-UL in mana. Am stat pana l-a ridicat Politia! Atentie la volan! 28 iulie 2019″, a scris pe Facebook unul dintre martori.

