Un șofer de Ferrari s-a urcat beat la volan, a intrat în patru mașini parcate și a lovit o țeavă de gaz, în Sibiu

Un șofer de 50 de ani din Sibiu s-a urcat beat la volan, a pierdut controlul autovehiculului, a lovit patru mașini parcate și a avariat o țeavă de gaz cu Ferrariul său. Bărbatul a ajuns la spital, relatează portalul de știri locale Turnulsfatului.ro.

Accidentul grav a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 4.00, pe strada Octavian Goga din municipiul Sibiu. Bărbatul în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui Ferrari, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a spulberat mai multe mașini parcate pe marginea drumului. În urma accidentului rutier, șoferul a provocat și o avarie la o țeavă de gaz.

Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu, bărbatul se deplasa pe strada Octavian Goga când, din cauze ce urmează a fi stabilite cu exactitate în cadrul anchetei, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune violentă cu patru autoturisme parcate regulamentar, după cum au transmis polițiștii sibieni, informează Turnulsfatului.ro.

Printre vehiculele avariate se numără un Jeep Wrangler Rubicon de culoare galbenă și un Opel Corsa, acestea suferind daune materiale semnificative. Impactul a fost atât de puternic încât bucăți din caroseria bolidului de lux și o roată desprinsă au rămas împrăștiate pe carosabil.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat că, pe lângă cele patru autovehicule avariate, în urma coliziunii a fost avariată și o conductă de gaz din zonă. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile de prevenire a incendiilor și de siguranță a zonei.

În vârstă de 50 de ani, șoferul de Ferrari a fost preluat de echipajul medical și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar acesta a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare ce depășește pragul infracțional.