Bărbatul folosea o metodă cunoscută sub denumirea de „trenulețul”: se apropia foarte mult de vehiculul din fața sa pentru a trece simultan de bariera de taxare, evitând astfel plata, relatează cotidianul francez Midi Libre.

Totuși, camerele au reușit să-i înregistreze numărul de înmatriculare.

Analizând imaginile de supraveghere, poliția a reușit să adune dovezile necesare pentru a calcula suma totală a prejudiciului. În plus față de amenda de 9.382 de euro, șoferul ar putea suporta sancțiuni mai dure în cazul unei recidive, sancțiuni care, conform legislației din 2021, pot ajunge până la 7.500 de euro.

Această metodă de fraudare a taxelor nu este una nouă, fiind cunoscută de autorități. În 2021, amenzile pentru astfel de fapte au fost crescute semnificativ, de la 75 la 375 de euro pentru o singură infracțiune. De asemenea, pe lângă amenzile aplicate, șoferii trebuie să achite și taxele rămase neachitate.

În Suedia, un șofer a încercat ani la rând să evite identificarea după încălcarea limitelor de viteză, acoperindu-și fața de fiecare dată când era fotografiat de camerele radar. Bărbatul a fost surprins de camere de 89 de ori în decurs de patru ani.

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