Polițiștii germani au oprit, în timpul unor controale efectuate în landul Renania-Palatinat, un cetățean român care conducea fără permis și un ansamblu rutier din Olanda încărcat cu aproape 56 t de ulei de pește. În urma verificărilor, niciunul dintre șoferi nu a fost lăsat să-și continue drumul.

Șofer român prins fără permis de conducere la intrarea în Germania

Potrivit unui comunicat al Poliției din Trier, controlul a avut loc la intrarea din Belgia în Germania, în parcarea Steinebrück de pe autostrada A60.

Polițiștii au oprit un autoturism înmatriculat în Franța, în care se aflau doi cetățeni români, iar în timpul verificării s-a constatat că șoferul nu deținea permis de conducere.

Nici pasagerul aflat în mașină nu deținea permis, astfel că polițiștii au interzis continuarea deplasării și au confiscat cheile autoturismului. Ulterior, mașina și cei doi români au fost transportați de o firmă locală de tractări.

Împotriva șoferului, care era și proprietarul autoturismului, a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Camion cu ulei de pește, încărcat cu aproape 40% peste limită

În cursul după-amiezii, polițiștii au oprit, în apropiere de Wittlich, pe autostrada A60, un ansamblu rutier cu opt axe. Camionul, înmatriculat în Olanda, transporta două containere și se deplasa de la terminalul maritim din Rotterdam către Bexbach, în landul Saarland.

Ambele containere erau încărcate cu sticle cu ulei de pește.

După verificarea documentelor de transport, polițiștii au avut suspiciuni cu privire la o posibilă depășire semnificativă a greutății admise. După cântărire, polițiștii au constatat că vehiculul avea o greutate totală de aproape 56 de tone, fiind supraîncărcat cu aproape 40%.

Și în acest caz, continuarea deplasării a fost interzisă imediat.