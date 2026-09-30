Răspunsul lui Tudor Chirilă și altor comentatori, după ce Nicușor Dan a scris despre un nou eșec: „Sǎ vǎ fie ruşine”

Preşedintele Nicuşor Dan este ţinta unui val de critici pe reţelele sociale, miercuri seară, după ce a anunţat amânarea consultărilor pentru desemnarea unui nou premier până luni şi pentru că a afirmat în repetate rânduri că nu va dizolva Parlamentul în vederea organizării alegerilor anticipate. Tudor Chirilă, dar și alți internauți au lăsat mii de comentarii pe pagina de Facebook a șefului statului.

Nicușor Dan este criticat în mediul online după respingerea Guvernului Mureșan

Internauții au lansat un val de critici la adresa lui Nicușor Dan. Peste 7.500 de comentarii au fost lăsate până miercuri seara, în jurul orei 22.12, pe pagina de Facebook a președintelui. Internauţii îl acuză că ar fi responsabil pentru prelungirea crizei politice. „Cred că trebuie să vă asumaţi exclusiv acest eşec”, i-a transmis un utilizator.

Postarea sa pe Facebook, care include textul declaraţiei de presă în care a calificat situaţia drept „un eşec al Parlamentului” şi a anunţat noi discuţii cu partidele politice pentru luni, a strâns mii de comentarii negative într-o singură oră.

Postarea lui Nicușor Dan de pe Facebook a strâns peste 7.500 de comentarii miercuri seara. Sursa foto: captură Facebook / Nicușor Dan

„Ce credeţi că se poate întâmpla, până luni, ce nu s-a întâmplat în ultimele cinci luni?”, a scris un alt utilizator.

„Sunteți responsabil de eşec! Zero atitudine, zero implicare, zero faceți din tot ce ați spus! Ruşine”, a mai spus unul dintre internauți.

„Domnule Președinte, nu credeți că ar fi cazul să luați în calcul dizolvarea Parlamentului?”, a mai scris cineva.

„Ați girat acest eșec. Inclusiv astăzi”, a mai spus unul dintre internauți în comentarii.

Comentariile lăsate de internauți la postarea lui Nicușor Dan

Ce mesaj i-a transmis Tudor Chirilă președintelui

Actorul Tudor Chirilă s-a alăturat valului de nemulţumiri, criticând dur prestaţia preşedintelui.

„Iar noi trăim trădarea tuturor promisiunilor de campanie de când aţi fost votat. Să vă fie ruşine. Un Guvern PSD la care visaţi umed, nu e un guvern pentru stabilitate, ci unul care va întoarce toate economiile făcute pe spatele plătitorilor de taxe şi al antreprenorilor. Nu aţi trăit un eşec, sunteţi un eşec”, a scris el.

Tudor Chirilă a comentat la postarea de pe Facebook a președintelui. Sursa foto: captură Facebook / Nicușor Dan

Artistul a împărțit internetul în două tabere. Pe de-o parte, internauții l-au criticat însă și pe artist pentru faptul că l-a susținut pe Nicușor Dan în campania electorală.

„Ai făcut campanie pentru el! Să-ți fie rușine”, „Un eșec adus și de tine, cu aportul tău”, „Tu și cei ca tine ați promovat numai „dezamăgiri”, sunteți total pe lângă, mai bine lăsați politica pentru alții”, „Tudor Chirilă, băi băiatule, cam târziu, dar ai dreptate!”, „sunt doar câteva dintre afirmațiile lăsate de internauți la comentariul lui Tudor Chirilă.

Pe de altă parte însă, au fost și persoane care i-au luat apărare lui Tudor Chirilă și l-au susținut pentru reacția vehementă pe care a avut-o la adresa președintelui pe care l-a susținut în trecut.

„Tudor Chirilă, felicitări!”; „Ți-a zis-o Chirilă, brooo”; sunt câteva dintre comentariile de susținere pentru Tudor Chirilă.

Răspunsurile internauților pentru Tudor Chirilă. Sursa foto: captură Facebook / Nicușor Dan

Internauții îi transmit mesaje despre organizarea alegerilor anticipate

Mulţi dintre cei care au comentat i-au cerut preşedintelui să evite desemnarea unui premier din partea PSD sau AUR, acuzându-l că ar favoriza aceste partide. Totodată, zeci de comentatori au scris un singur cuvânt la postarea lui Nicușor Dan: „anticipate”.

Cei care au vrut să îi transmită un mesaj mai lung președintelui, l-au întrebat și de ce nu dizolvă Parlamentul sau au specificat motivele pentru care doresc alegerile anticipate.

„E cazul de alegeri anticipate. Urgent. Aţi spus că există consens pe PNRR şi Safe şi aţi minţit. Acum spuneţi că există consens politic. Nu există. Vrem alegeri anticipate!”, a fost mesajul unui alt utilizator.

„Is this a joke? De ce alt prim-ministru și nu anticipate, având în vedere că se întrunesc toate condițiile?”, a mai spus o femeie.

Ce declarații a făcut Nicușor Dan după respingerea Guvernului Mureșan

Declaraţiile preşedintelui au fost făcute din Cehia, unde acesta a subliniat că responsabilitatea pentru lipsa unui guvern funcţional aparţine Parlamentului.

„Am trăit astăzi un nou eşec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Îi mulţumesc lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a chemat partidele la consultări luni și va desemna un nou premier

De asemenea, acesta a cerut partidelor să dea dovadă de consens. Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele la consultări luni și că luni seara va desemna un nou prim-ministru.

„Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca, în acest răgaz, să îşi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii care să poată să treacă. Şi, din nou, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens şi este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”.

Guvernul propus de Siegfried Mureşan nu a reuşit să obţină voturile necesare pentru a fi învestit, accentuând astfel criza politică în care se află România.

Guvernul Mureșan a picat miercuri în Parlament

Criza politică din România continuă, după ce miercuri, 30 septembrie 2026, Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi învestit de Parlament. Din totalul de 197 de voturi exprimate, 182 au fost „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficiente pentru a atinge pragul de 233 necesar pentru validare.

Votul a fost secret, conform procedurii parlamentare, însă rezultatul indică în mod clar lipsa unei majorități parlamentare solide în sprijinul echipei propuse de premierul desemnat Siegfried Mureșan. În urma acestui eșec, România rămâne captivă unei crize politice care durează deja de peste patru luni.

Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu dorește dizolvarea Parlamentului și anticipate

Șeful statului a spus în mai multe rânduri că nu consideră anticipate drept o soluție viabilă. „Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii – şi a cetăţenilor români, şi a pieţelor financiare”, a declarat Nicușor Dan.

Conform Constituției României, președintele trebuie să consulte partidele parlamentare sau partidul care deține majoritatea absolută înainte de a nominaliza un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Până în prezent, niciun partid nu deține o majoritate absolută, ceea ce complică și mai mult negocierile.

Președintele României face apel la responsabilitatea partidelor politice, cerând dialog și soluții pentru depășirea crizei.

„Eu îndemn partidele — pentru că e o chestiune serioasă, totuşi — îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine şi cred că românii... în momentul ăsta îşi doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul”, a subliniat Nicușor Dan, în urmă cu câteva zile.

Respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament marchează a doua nominalizare eșuată, după ce echipa propusă de Adrian Veștea a fost respinsă la vot pe 22 iunie. Astfel, se îndeplinește condiția constituțională pentru declanșarea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, șeful statului a exclus ferm această posibilitate.

„Alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetăţeni, după aceea şi pentru partide”, a declarat președintele Dan, în contextul vizitei sale recente la New York.

România se află în criză politică de peste patru luni

România traversează o criză politică prelungită încă din luna aprilie 2026, când PSD a retras sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. La data de 5 mai, o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR a dus la căderea Guvernului Bolojan. De atunci, președintele Nicușor Dan a numit doi premieri desemnați, Eugen Tomac și Adrian Veștea, ambii nereușind să formeze un guvern sprijinit de Parlament.