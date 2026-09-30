România a depus ultima cerere de plată PNRR, de 4,35 miliarde euro, anunță Dragoș Pîslaru

România a trimis oficial, în această seară la ora 21.45, ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Solicitarea vizează suma totală de 6,04 miliarde de euro, din care 4,35 miliarde reprezintă valoarea netă cerută: 2,58 miliarde de euro sunt fonduri europene nerambursabile, iar 1,76 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Aceasta este ultima etapă din procesul de depunere a cererilor de plată în cadrul PNRR.

„Prin depunerea acestei cereri se încheie etapa transmiterii cererilor de plată din PNRR. Urmează acum evaluarea de către Comisia Europeană a ultimului pachet de reforme și investiții”, a scris Dragoș Pîslaru.

Cererea include un total de 104 ținte și jaloane, documentația fiind realizată de experții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Printre proiectele finalizate se numără modernizări și investiții în infrastructura de transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice și eficiența energetică a locuințelor.

Dintre măsurile principale amintite se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea și dotarea creșelor, dezvoltarea centrelor de zi pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici, achiziționarea de ambulanțe și renovarea energetică a clădirilor. Alte proiecte se axează pe mobilitate durabilă, modernizarea sistemului vamal și reducerea abandonului școlar.

„Le mulțumesc colegilor din Guvern, echipelor din ministere și instituțiile coordonatoare, precum și beneficiarilor care au contribuit la implementarea proiectelor și la pregătirea documentației”, a transmis oficialul român.