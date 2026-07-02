Mașina a stat cinci luni în service

Problemele au început încă din prima lună după cumpărare. Mai întâi a apărut condens într-un far din față, piesă care a fost înlocuită în garanție. Apoi, în iulie, senzorul de temperatură exterioară a indicat brusc 54 de grade Celsius. Mașina a intrat automat într-un mod de răcire de urgență, iar mai multe funcții au fost limitate. Senzorul a fost schimbat, dar seria problemelor abia începea.

În august, portul de încărcare a refuzat să mai funcționeze. După o lună, SUV-ul a revenit pe șosea, însă în noiembrie a apărut o problemă mult mai gravă. În timpul mersului, mașina a început să scoată un zgomot puternic, iar dealerul l-a sfătuit pe proprietar să nu o mai conducă și să o trimită pe platformă.

În service, mecanicii au descoperit că un rulment din motorul electric era defect și produsese avarii în lanț. Motorul trebuia înlocuit, dar piesele au fost comandate din China, iar așteptarea a durat cinci luni. În tot acest timp, proprietarul, pe nume Magnus, a condus mașini închiriate puse la dispoziție de dealer, pentru că Hongqi-ul era încă în garanție.

La un moment dat, bărbatul a primit din greșeală o factură de aproape 17.700 de euro pentru costurile de închiriere. După intervenția lui, suma a fost reglată între dealer și compania de închirieri.

Geamuri aburite la 80 km/h și senzor care arăta 77 de grade

După ce a primit mașina reparată, problemele au continuat. În decembrie, sistemul de climatizare a afișat o nouă eroare, iar aerul suflat în habitaclu era atât de umed încât geamurile se abureau pe interior. La 80 km/h, Magnus a ajuns să șteargă manual geamurile pentru a mai putea vedea drumul.

Lista reparațiilor a continuat și în anii următori. Ventilatorul de lângă radiator a fost înlocuit, iar senzorul de temperatură a fost schimbat pentru a doua oară, după ce a indicat 77 de grade Celsius. Farul stâng a făcut din nou condens și a fost înlocuit încă o dată.

Lovit de hayon în timp ce stătea cu capul în portbagaj

Unul dintre cele mai neplăcute incidente s-a produs când hayonul s-a închis brusc peste proprietar, în timp ce acesta stătea cu capul în portbagaj. Amortizoarele nu mai țineau greutatea ușii, iar, pentru că mașina era parcată în pantă, hayonul a mai stat ridicat doar câteva secunde, apoi a căzut.

„Este o ușă grea și a fost o senzație îngrozitoare să primesc lovitura fără să mă aștept la ea”, a spus Magnus.

Mai recent, și ornamentul panoului de pe portiera șoferului s-a desprins de partea metalică.

Dealerul a răscumpărat mașina

Magnus a cerut de mai multe ori anularea contractului de cumpărare. Dealerul a refuzat inițial, argumentând că mașina fusese reparată de fiecare dată și că proprietarul primise un vehicul de schimb. După intervenția presei și a protecției consumatorilor, dealerul a acceptat în cele din urmă să răscumpere Hongqi-ul pentru aproximativ 48.700 de euro, sumă mai mare decât valoarea actuală de piață. Valoarea modelului a scăzut puternic în Norvegia, pe fondul problemelor semnalate de cumpărători, potrivit Racing.nl.

Magnus a acceptat oferta. Dealerul a recunoscut că pierde bani prin această tranzacție și a transmis că va fi mai prudent pe viitor în cazul revânzării unor mașini chinezești second-hand de acest tip.

Ce este Hongqi E-HS9

Hongqi E-HS9 este un SUV electric de mari dimensiuni produs de marca chineză Hongqi. Modelul a fost lansat și în Norvegia, una dintre cele mai importante piețe europene pentru mașinile electrice, iar primele livrări au început în 2022. În primele șase luni, marca anunța livrarea a 1.000 de unități în Norvegia.

La lansare, modelul era prezentat ca un SUV electric premium, cu dimensiuni mari, interior luxos și dotări avansate. Tocmai această imagine l-a atras și pe Magnus, care a crezut că va primi o alternativă spectaculoasă la SUV-urile electrice consacrate.

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