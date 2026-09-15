Percepția românilor asupra economiei s-a deteriorat în luna august, potrivit celui mai recent Sondaj Economic Lunar realizat de IRSOP. Majoritatea respondenților spun că situația lor financiară este mai slabă decât acum un an, iar aproape opt din zece cred că nivelul de trai va continua să se înrăutățească în următoarele 12 luni. În același timp, cei mai mulți anticipează noi creșteri de prețuri, dobânzi mai mari și deprecierea leului.

Tot mai mulți români spun că o duc mai rău decât acum un an

Sondajul Economic Lunar IRSOP pentru luna august 2026, realizat în perioada 25-31 august pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte din România, arată că percepția românilor asupra economiei s-a deteriorat în luna august. Datele indică o deteriorare a sentimentului economic comparativ cu luna iulie, atât în ceea ce privește situația financiară actuală, cât și așteptările privind nivelul de trai, inflația și politica monetară.

Potrivit sondajului, 66% dintre respondenți afirmă că situația lor financiară este mai puțin bună decât în urmă cu un an, în creștere față de 63% în luna iulie.

Doar 9% spun că situația lor este mai bună, față de 11% în luna precedentă, iar restul consideră că a rămas neschimbată.

85% dintre români se așteaptă la noi scumpiri

Așteptările privind inflația rămân foarte ridicate. IRSOP arată că 85% dintre participanții la sondaj cred că prețurile vor continua să crească în următoarele 12 luni, chiar dacă procentul este ușor mai mic decât în iulie, când era de 88%.

În același timp, 9% estimează că prețurile vor rămâne la același nivel, iar diferența până la 100% este reprezentată de cei care cred că acestea vor scădea.

Sondajul arată că perspectivele asupra nivelului de trai s-au înrăutățit.

În ceea ce privește următoarele 12 luni:

78% dintre români cred că nivelul lor de viață va fi mai puțin bun.

Doar 10% spun că va fi mai bun.

Și perspectiva pe termen mai lung este mai rezervată decât în luna iulie. Pentru următorii cinci ani: 58% cred că nivelul de trai va fi mai slab, în timp ce 24% se așteaptă la o îmbunătățire.

Românii reduc consumul curent

Datele IRSOP indică și o diminuare a consumului.

62% dintre respondenți spun că, față de anul trecut, cumpără mai puțin pentru consumul curent, comparativ cu 58% în iulie. Procentul celor care afirmă că cumpără mai mult a rămas neschimbat, la 12%.

Sondajul evidențiază și domeniile în care oamenii spun că intenționează să investească bani în cursul acestui an. Cele mai mari creșteri față de luna iulie apar la:

pregătirea profesională proprie sau a copiilor - 49%, față de 43%;

investițiile în firma proprie - 13%, față de 8%;

vacanțele în străinătate - 33%, față de 31%;

cumpărarea de titluri de stat sau acțiuni - 12%, față de 11%.

În schimb, scade interesul pentru economii destinate situațiilor neprevăzute (47%, față de 52%), pentru cumpărarea unei mașini (15%, față de 17%) și pentru achiziția unui teren (6%, față de 13%).

Mai mulți angajați spun că locul lor de muncă este în siguranță

În privința pieței muncii, percepțiile sunt împărțite.

76% dintre persoanele angajate consideră că locul lor de muncă este în siguranță, în creștere de la 73% în iulie, în timp ce 24% spun că acesta este în pericol.

Cu toate acestea, majoritatea celor chestionați apreciază că este în continuare dificil să găsești un loc de muncă în localitatea în care trăiesc.

82% spun că locurile de muncă se găsesc greu, iar doar 18% consideră că se găsesc ușor.

Românii anticipează deprecierea leului și dobânzi mai mari

Pesimismul se reflectă și în așteptările privind politica monetară.

78% dintre respondenți cred că leul va scădea în următoarele 12 luni, în timp ce doar 7% estimează că moneda națională se va aprecia.

În același timp, 80% se așteaptă ca dobânzile să fie mai mari în următorul an, 14% cred că vor rămâne la același nivel, iar 5% estimează că vor scădea.

În analiza care însoțește rezultatele sondajului, IRSOP afirmă că percepția populației nu reflectă datele oficiale privind inflația: „Deşi datele oficiale arată o scădere a inflaţiei cu două puncte în august faţă de luna iulie, datele sondajului sugerează că populaţia nu simte creşterea puterii de cumpărare şi nu are încredere că scăderea preţurilor se va menţine”.

Institutul mai arată că incertitudinea privind evoluția prețurilor îi determină pe oameni să caute modalități de protejare a veniturilor și economiilor personale.

IRSOP: Economia rămâne la limita contracției

Raportul identifică trei dezechilibre economice persistente în luna august: „Luna august confirmă persistenţa a trei dezechilibre economice: gospodăriile se aşteaptă că preţurile vor creşte în continuare, oamenii reduc consumul curent şi consideră că piaţa muncii e relativ blocată. Dezechilibrele agravează starea actuală a economiei aflate la limita contracţiei”.

IRSOP adaugă că turbulențele economice sporesc impredictibilitatea și stimulează creșterea cererii de bani, iar prognoza monetară pentru următoarele 12 luni reflectă pesimismul general al populației. În concluziile raportului sunt evidențiate și câteva tendințe considerate pozitive: „Oamenii nu rămân pasivi. Creşte disponibilitatea de a cheltui bani pentru pregătirea profesională proprie sau a copiilor şi pentru investiţii în afacerea proprie”.

Raportul citează și observația economistului laureat al Premiului Nobel Robert Lucas potrivit căreia perioadele dificile de pe piața muncii pot favoriza inițiativele antreprenoriale, dar avertizează că neîncrederea rămâne problema critică, deoarece „agravează dificultățile”.

Sondajul Economic Lunar IRSOP este realizat telefonic în fiecare lună, începând din februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte din România. Respondenții sunt selectați aleatoriu, iar structura eșantionului reflectă populația adultă după vârstă, sex, mediul de rezidență, mărimea localității și regiunea geografică.