Grindeanu a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă a avut o discuţie cu directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, după producerea accidentului de la Galaţi.

„Sâmbătă seară, la cinci minute, cred, după accident, am fost informat, nu de către dânsul, ci de către ISU, de către domnul Arafat, de producerea acestui accident. Am cerut date de la domnul Arafat. Mi le-a furnizat atâtea câte ştia. Primul om pe care l-am sunat a fost directorul general Preoteasa care a şi mers în acea seară la Galaţi. Am vorbit de mai multe ori. De altfel, şi acum se află la Galaţi domnul Preoteasa”, a declarat Grindeanu, potrivit news.ro.

Întrebat dacă este certat cu Traian Preoteasa şi dacă are o problemă cu directorul CFR Călători, ministrul Transporturilor a răspuns: „Nu îmi permit din această postură de ministru să fiu certat sau să fiu prieten cu unii sau alţii. Trebuie să evaluez dacă un director, un secretar de stat, un director adjunct îşi face treaba sau nu”.

El a mai afirmat că demisia unui director sau a unui ministru nu rezolvă această problemă.

„Un om poate să îşi dea demisia, că vorbim de director general la CFR Călători, că vorbim de miniştri, nimeni nu este de neînlocuit şi nimeni nu este perfect. Lucrurile astea în schimb nu rezolvă problema. Toate aceste lucruri care de aproximativ 30 de ani nu s-au rezolvat în România”, a spus Grindeanu.

„De 30 de ani există subfinanţarea acestui sistem feroviar şi nu doar subfinanţare. Aceste lucruri nu se rezolvă printr-o demisie sau alta. Se acoperă o emoţie de moment, dar nu e soluţia care să ducă la rezolvarea problemei de fond. Poate fi acoperită această tragedie prin demisia directorului general sau a unui ministru. Dar rezolvă problema? Nu cred că rezolvă problema”, a mai precizat el.

Cum s-a produs accidentul de tren din gara Galaţi

Sâmbătă seară, 25 martie, un tren de călători care se afla în staţia Galaţi în aşteptarea formării garniturii pentru ruta Galaţi-Mărăşeşti a fost lovit de locomotiva care urma să fie cuplată la el.

În urma impactului violent, vagonul lovit a fost deformat şi s-a deplasat aproximativ 80 de metri. O femeie de 53 de ani, conductorul trenului lovit, a fost rănită grav și a decedat la spital.

Polițiștii au stabilit, după ancheta preliminară, că acul vitezometrului locomotivei a rămas blocat la 75 km/h.

Din declaraţia mecanicului a reieșit că locomotiva s-a accelerat brusc şi că el a încercat să acţioneze sistemul de frânare, dar nu a reușit.

