Spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova mai așteaptă: când ar urma să fie gata, de fapt, după noua amânare a Guvernului

Guvernul României a decis, vineri, să prelungească termenele pentru finalizarea celor trei spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova, prin aprobarea unui amendament la contractele de finanțare semnate cu Banca Europeană de Investiții (BEI).

Noile termene stabilite sunt decembrie 2029 pentru spitalele din Iași și Cluj, respectiv mai 2029 pentru cel din Craiova.

Decizia și motivele prelungirii spitalelor din Iași, Cluj și Craiova

Executivul a adoptat o Hotărâre care include amendamentul nr. 1 convenit cu BEI, prin scrisori semnate la Luxemburg pe 3 septembrie 2026 și la București pe 8 septembrie 2026.

Potrivit Guvernului, modificarea termenelor a devenit necesară din cauza întârzierilor înregistrate pe parcursul proceselor de achiziție și a lucrărilor de construcție.

„Prelungirea termenelor este necesară ca urmare a actualizării calendarelor de implementare a celor trei proiecte și a întârzierilor înregistrate în derularea procedurilor de achiziție și a lucrărilor de construcții”, se explică în comunicatul oficial al Executivului.

Guvernul: Ajustări fără costuri suplimentare

Guvernul a subliniat că, deși contractele de finanțare au fost modificate pentru a reflecta noile calendare de implementare, aceste ajustări nu implică o creștere a obligațiilor financiare pentru România față de BEI.

Până acum, țara noastră a accesat 184,6 milioane de euro din totalul de 923 de milioane de euro alocate pentru aceste proiecte majore de infrastructură medicală.

„Prin această Hotărâre, Guvernul prelungește termenele de realizare a celor trei spitale regionale de urgență de la Iași, Cluj și Craiova, prin aprobarea amendamentului convenit cu Banca Europeană de Investiții (BEI) la contractele de finanțare aferente. Noile termene de finalizare sunt decembrie 2029 pentru spitalele regionale din Iași și Cluj, respectiv mai 2029 pentru cel din Craiova”, a declarat Executivul.

Modificările-cheie din acordul cu BEI pentru spitalele din Iași, Cluj și Craiova

Printre schimbările aduse prin amendamentul aprobat se numără:

- Prelungirea termenelor de finalizare pentru toate cele trei spitale regionale

- Flexibilizarea mecanismului de efectuare a tragerilor din împrumuturi, prin eliminarea anumitor condiții, pentru a accelera accesarea fondurilor

- Actualizarea unor definiții și prevederi contractuale în conformitate cu politicile BEI

- Înlocuirea persoanelor de contact competente pentru furnizarea informațiilor tehnice și financiare legate de proiecte.

Investiții strategice pentru sistemul medical

Cele trei spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova sunt considerate proiecte strategice pentru modernizarea infrastructurii medicale din România.

Valoarea totală a celor trei împrumuturi contractate de la BEI se ridică la 923 de milioane de euro, distribuite astfel:

250 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență Iași

305 milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj

368 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență Craiova.

Potrivit datelor transmise de Guvern, până în prezent, s-au efectuat trageri în valoare totală de 184,6 milioane de euro: 50 de milioane de euro pentru proiectul din Iași, 61 de milioane de euro pentru cel din Cluj și 73,6 milioane de euro pentru cel din Craiova.