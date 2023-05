„Nu sunt adeptul sporurilor. Eu vreau să ne asumăm în coaliţie ca în viitoarea lege a salarizării să nu mai existe sporuri. Actualele sporuri să fie cuprinse în corpul salariului şi de acolo să terminăm această invenţie românească cu zeci de sporuri pentru care ne luptăm în instanţă, câteodată le pierde angajatorul, angajatul”, a afirmat liderul PSD.

El a precizat că pentru cei care fac gărzi sau pentru cei care nu pot să lipsească de la serviciu „vor exista anumite componente”.

„Dar, în rest, să terminăm. Actualele sporuri pe care le-au câștigat în cursul anilor intră în corpul salariului şi am terminat, fiindcă ele oricum erau impozitate la fel. Spor de calculator, nu mai este spor de calculator, e de condiţii grele. Sunt prevăzute în codul muncii, în rest s-a încheiat. Un minister are nu ştiu ce spor de 15%, celălalt minister nu are, atunci cei care nu au se mută la cei care au?! Unde vrem să ajungem? Cum şi în mediul privat trebuie să scoatem excepţiile, să faci un profil concurenţial corect, la fel trebuie să se întâmple şi în zona bugetară”, a mai punctat Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a mai spus că este „ferm convins” că până la data de 1 iunie se va face rotația guvernamentală şi că va deveni premier, iar președintele Klaus Iohannis, cel care trebuie să îl desemneze șef al Guvernului, știe că „este o decizie politică”. „Eu nu m-am bazat niciodată pe domnul Iohannis, mă bazez pe președintele României”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marți dimineață, 2 mai, la ora 10.00, premierul Nicolae Ciucă, președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, au programată o ședință de coaliție la Palatul Victoria în format restrâns.

