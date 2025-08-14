Reforma pensiilor magistraților: principalele modificări

Salariile magistraților din România sunt subiectul unei reforme iminente. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind pensiile magistraților va fi făcut public joi, ca parte a pachetului de măsuri fiscale ce urmează să fie adoptat până la sfârșitul lunii august.

Principalele modificări propuse de Guvern pentru magistrați includ:

Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, aliniată cu standardul național

Limitarea pensiei la 70% din ultimul salariu net

Implementarea unei perioade de tranziție între prevederile actuale și cele noi.

Schimbările, puternic contestate de magistrați

Aceste schimbări au fost contestate puternic de magistrați, conform declarațiilor premierului Bolojan. Premierul a anunțat o întâlnire programată luni cu asociațiile magistraților care au solicitat acest lucru. Scopul este de a discuta propunerile și de a găsi soluții acceptabile pentru ambele părți.

„Din discuţiile pe care le-am avut, în afară de a contesta aceste măsuri legate de faptul că vârsta de pensionare trece la vârsta standard, deci de 65 de ani, aşa cum este şi normal, că pensia nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu net în plată, aceste aspecte sigur au fost cel mai puternic contestate şi apoi, sigur, o perioadă de tranziţie între actuale prevederi şi noile prevederi care să fie în accepţiunea lor cât mai lungă.

Nu am ajuns la o soluţie. Noi am definitivat acest pachet şi foarte probabil în cursul zilei de mâine vom publica forma finală”, a declarat Ilie Bolojan, în timpul interviului.

Cum justifică Guvernul reforma din Justiție

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea reformei din Justiției, precizând că în acest moment pensionarea se realizează prea devreme și precizează că și cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu nu se mai aplică în alt domeniu.

„Sunt nişte realităţi pe care nu le putem contesta în acest domeniu, şi anume – vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri în niciun alt domeniu şi nici într-o altă ţară, ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa şi în realitate”, a explicat Bolojan.

Statul a avut 20.000 de procese ale magistraților

Premierul a evidențiat problemele sistemului actual și a atras atenția asupra sumei uriașe pe care statul a fost nevoit să o plătească după 20.000 de procese ale magistraților.

„Şi un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări şi am avut până acum peste 20.000 de procese declanşate de magistraţi din România împotriva Ministerului Justiţiei şi a statului român şi suntem în situaţia în care până acum am plătit peste două miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii şi mai avem sume importante care sunt solicitate de la statul român”, a mai spus premierul.

Guvernul a propus creșterea vârstei de pensionare a magistraților

Odată cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, Guvernul Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare a magistraților. Premierul a anunțat că Executivul vrea să propună o creștere a vechimii după care se pot pensiona magistrații la 35 de ani.

„Propunem creșterea vârstei de pensionare și intrarea și în sistemul de justiție în pensie la vârsta de pensionare standard, de 65 de ani.

De asemenea, față de vechimea pe care astăzi o prevede legea, de 25 de ani, ceea ce permite pensionarea la 48 de ani, propunem o creștere a vechimii după care te poți pensiona la 35 de ani. Asta înseamnă că un magistrat poate să iasă la pensie mai repede, dacă dorește, dar nu la 48 de ani, ci la 58 de ani”, a spus Ilie Bolojan, în urmă cu trei săptămâni.

Totodată, pensia magistraților este și ea vizată de noul pachet de măsuri.

„Propunerea este ca valoarea pensiei unui magistrat să fie maxim 70 la sută din ultimul salariu net. Deci, nu 80 la sută din brut cum este astăzi, ceea ce depășește salariul net. 70 la sută din ultimul salariul net este o valoare care oricum este la nivel, să spunem, la marja superioară a situației din țările Uniunii Europene”, a mai precizat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

