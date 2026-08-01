A fost adusă o macara de 700 de tone

Mobilizarea de pe teren a atins un nou punct culminant prin aducerea și punerea în funcțiune a unui utilaj gigant, folosit pentru manevrarea și montarea pieselor metalice gigantice care compun podul peste râul Siret, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-un mesaj postat pe Facebook.

Sistemul de lansare a grinzilor și a tablierului metalic necesită utilaje speciale de ridicare și lansare, capabile să manevreze piese de zeci de tone în condiții de maximă siguranță. Pentru a poziționa elementele masive din structura viitorului pod peste râul Siret, echipele de pe teren au mobilizat un utilaj uriaș — o macara specială cu o capacitate impresionantă de 700 de tone.

Folosirea acestei tehnologii avansate permite constructorului să mențină un ritm alert de lucru, reducând la minimum timpii morți dintre diferitele etape de execuție.

Totodată, echipele tehnice au încheiat cu succes montarea hobanelor prevăzute pentru faza a șasea a proiectului, asigurând susținerea structurală necesară a căii de rulare.

De asemenea, au fost dezafectate și demolate fundațiile provizorii de la nivelul tablierului, cunoscuți sub denumirea de piloneți ajutători, care serviseră drept sprijin temporar în etapele anterioare de asamblare a pieselor metalice. Curățarea zonei marchează trecerea la fazele de finisare și pregătire a suprastructurii.

În prezent, stadiul fizic al întregului șantier a depășit pragul de 97%, confirmând ritmul accelerat de execuție menținut de constructorul autohton. Podul peste râul Siret a rămas ultimul obiectiv major de pe traseu care necesită finalizare înainte de deschiderea oficială a circulației rutiere.

Circulația pe noul drum expres Brăila – Galați urmează să fie deschisă până la finalul acestui an.

Al doilea cel mai mare pod hobanat din România

Podul hobanat peste râul Siret, parte din Drumul Expres (DEx6) Brăila – Galați, este o construcție spectaculoasă din nouă tronsoane gigant de câte 90 de tone.

Noul pod hobanat peste râul Siret, de pe traseul DEx6 Brăila – Galați, are o lungime de 307,75 metri și reprezintă al doilea cel mai mare pod de acest tip din România, după podul hobanat de la Agigea. Structura sa impresionează printr-o deschidere centrală de 130 de metri peste cursul apei și două deschideri secundare de câte 80 de metri.

Drumul Expres Brăila – Galați are o lungime de 10,76 km, iar valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport, este de 449,42 milioane de lei, fără TVA. Contractul pentru realizarea acestei șosele de mare viteză a fost atribuit asocierii de companii românești deținute de Dorinel Umbrărescu, respectiv Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct.





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