Primăria Cluj-Napoca a aprobat desființarea a 219 posturi goale

În ședința Consiliului Local din 9 aprilie 2026, administrația condusă de primarul Emil Boc a votat reorganizarea Primăriei, prezentată drept o soluție pentru eficientizarea activității instituției.

Totuși, consilierul USR Cluj, Paul Helmer, afirmă că desființarea celor 219 posturi este doar o mișcare de fațadă.

„219 posturi desființate. Toate goale. Asta e „reforma“ lui Boc. Azi în Consiliul Local s-a votat reorganizarea Primăriei.

Ni s-a spus că e reformă. Că se taie. Că se eficientizează. S-au desființat 219 de posturi pe care nu le ocupa nimeni. Posturi goale. Scaune la care nu stătea niciun om. Salarii pe care nu le încasa nimeni. Asta nu e reformă. E o păcăleală. E ca și cum ai spune că ai slăbit 10 kilograme scoțând pietricelele din buzunar”, a declarat Helmer, potrivit sursei citate mai sus.

Consilierii locali susțin că reforma este „o păcăleală”

Helmer atrage atenția că măsura nu vine cu economii concrete, ci doar cu cifre care „arată bine pe hârtie”. Potrivit consilierului, administrația locală nu a oferit niciun răspuns clar cu privire la reducerea cheltuielilor.

„Guvernul Bolojan a spus clar: cheltuielile cu personalul din administrație sunt prea mari, banii trebuie redirecționați către investiții.

Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele din lege. Guvernul cere economii reale, nu statistici frumoase pe hârtie. Am întrebat cu cât scad cheltuielile Primăriei Cluj-Napoca? Răspunsul administrației? Niciunul. Nicio cifră. Nicio estimare. Nimic”, a adăugat consilierul USR Cluj.

Emil Boc, acuzat că a înființat alte 64 de funcții noi

Deși reorganizarea a fost prezentată ca parte a unei politici de austeritate, Helmer subliniază că au fost create noi posturi, iar funcțiile de conducere rămân neatinse.

„Ba mai mult, în plină „austeritate”, se creează un post nou de șef serviciu. Cele 68 de funcții de conducere rămân neatinse. La ședința trecută s-au mai înființat 64 de posturi noi în alte structuri plătite tot de noi, din bugetul local. Posturile nu dispar, ci se mută dintr-un buzunar în altul. Banii noștri se cheltuie la fel”, a explicat Helmer, potrivit presei locale.

Consilierul USR Cluj evidențiază contrastul dintre angajații care muncesc intens și zonele „confortabile” din Primărie.

„Și știți ce e cel mai revoltător? În Primărie lucrează oameni extraordinari. Oameni care muncesc cât pentru doi, care țin orașul ăsta pe picioare cu profesionalism. Dar tot în Primărie există și zone confortabile, unde conexiunile politice contează mai mult decât munca, unde unii au jumătate de treabă și dublu de relații.

Când au fost întrebați prin chestionar, aproape o treime din angajați au preferat reducerea de personal în locul tăierii salariilor. Asta e vocea lor, nu a opoziției”, a punctat Helmer.

Reamintim că la începutul acestui an, premierul Ilie Bolojan a anunțat noi reforme în instituțiile de stat și a cerut reorganizarea administrativ-teritorială, o comasare a localităților mici.