Record de necrezut la Cluj: mai mult de o pizza pe zi

Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, o analiză detaliată a pieței de livrări din 2025 scoate la iveală apetitul incredibil al românilor pentru celebrul preparat italian. România nu doar că domină Europa de Sud-Est, dar a devenit un jucător de calibru mondial în ceea ce privește volumul de pizza livrată.

Titlul de „cel mai mare fan pizza” merge în acest an în Ardeal. Un utilizator din Cluj-Napoca a reușit o performanță greu de egalat: a comandat nu mai puțin de 396 de pizza în decursul anului 2025. Practic, acesta a consumat, în medie, mai mult de o pizza în fiecare zi a anului.

Nici Aradul nu s-a lăsat mai prejos, însă la capitolul buget. Aici a fost înregistrată cea mai scumpă comandă de pizza din România, un singur utilizator plătind peste 2.800 de lei pentru o singură livrare.

Ziua Îndrăgostiților, „Ziua Pizzei” în România

Deși 24 februarie este Dragobetele, românii au ales să sărbătorească iubirea cu pizza pe 14 februarie. Valentine’s Day 2025 a fost cea mai aglomerată zi din an pentru pizzerii, cu peste 18.000 de porții comandate la nivel național.

Mai mult, „minutul de aur” al întregului an a fost înregistrat tot pe 14 februarie, la ora 18:32, moment în care platformele de livrare au fost inundate de comenzi simultane.

Ce pizza aleg românii

Chiar dacă oferta este extrem de variată, gusturile românilor rămân conservatoare. Iată cum arată topul celor mai comandate sortimente în 2025:

Pizza Diavola (lider detașat în preferințe)

Pizza Quattro Stagioni

Pizza Margherita

Pizza Capricciosa

Pizza Quattro Formaggi

Când și unde se comandă cel mai mult

Statisticile arată că weekendul rămâne intervalul preferat pentru răsfăț culinar. Vinerea este oficial „ziua pizzei” în România, urmată de sâmbătă și duminică. Ora de vârf la care curierii sunt cei mai solicitați este 19:00, cina fiind momentul preferat de consum.

În ceea ce privește geografia foamei, orașele unde s-a comandat cel mai mult sunt:

București

Cluj-Napoca

Constanța

Oradea

Iași

Interesant este și faptul că, deși majoritatea comenzilor (93%) vin direct de la restaurante, tot mai mulți români (7%) aleg să își comande pizza din categoria supermarketuri, semn că preferințele de consum se diversifică.

România reușește astfel să își consolideze statutul de mare consumatoare de pizza la nivel internațional, confirmând că, în 2025, acest preparat a fost opțiunea numărul unu pentru prânz sau cină în casele românilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE