Autospeciala a luat foc după ce a ieșit de pe partea carosabilă. La fața locului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD.

Polițiștii din Mangalia au fost sesizați joi, în jurul orei 9.00, că un autoturism se deplasează haotic și pune în pericol siguranța rutieră.

Mașina a fost observată în Pecineaga, iar agenții i-au făcut semn șoferului să oprească. Acesta nu s-ar fi conformat, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea lui.

La un moment dat, șoferul a pierdut controlul autoturismului.

„La un moment dat, pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj şi s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliţie a efectuat o manevră în urma căreia a derapat şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Imediat după răsturnarea autospecialei, aceasta a fost cuprinsă de flăcări.

„La nivelul autospecialei de poliţie a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat”, au mai precizat polițiștii.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului urmărit avea 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cazul agentului de poliție, rezultatul testării a fost negativ.

Accidentul s-a soldat cu patru răniți: doi polițiști, șoferul autoturismului urmărit și un pasager.

„Toate persoanele implicate (doi poliţişti din autospecială, conducătorul auto şi un pasager din autoturism) au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, a transmis IPJ Constanța.

Potrivit ISU Dobrogea, unul dintre autoturisme a fost găsit răsturnat și cuprins de flăcări.

„Unul dintre autoturisme, răsturnat, arde generalizat. Incendiul este localizat; se lucrează pentru lichidare. Persoanele primesc îngrijiri medicale de la echipajele de prim-ajutor aflate la locul intervenţiei”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

Incendiul a fost stins, iar cele patru persoane erau conștiente înainte de a fi transportate la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE