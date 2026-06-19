Remorcherul scufundat în martie a fost ranfluat

Operațiunea de ranfluare s-a încheiat la trei luni după tragedia în care cinci marinari și-au pierdut viața. Trupurile a trei dintre ei au fost recuperate până acum, iar doi membri ai echipajului sunt în continuare dispăruți.

Ranfluarea înseamnă aducerea la suprafață a unei nave scufundate. În acest caz, operațiunea a fost una dificilă, pentru că remorcherul se afla pe fundul mării, iar anchetatorii au trebuit să permită intervențiile fără să fie afectate probele care pot ajuta la stabilirea cauzelor accidentului.

Nava a fost tractată de Ataman

Potrivit Midia Marine Terminal, convoiul format din remorcher și o macara plutitoare a fost tractat până în Portul Midia de nava-suport Ataman. Compania a transmis că atât activitățile pregătitoare, cât și transportul către port au fost făcute sub supravegherea și cu aprobarea autorităților competente.

După aducerea la chei, remorcherul a fost securizat în dana operată de Midia Marine Terminal. În conformitate cu deciziile autorităților, nava va rămâne sub paza permanentă a Gărzii de Coastă și va fi pusă la dispoziția anchetatorilor.

Căutările vor continua în port

Compania ARAS Salvage, implicată în operațiunea de ranfluare, a căutat marinarii dispăruți în toate compartimentele accesibile ale navei, potrivit dispozițiilor organelor de anchetă. Midia Marine Terminal a anunțat că o operațiune de căutare mai amplă va fi desfășurată în Portul Midia.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familiile afectate, colegii pierduți și cei doi membri ai echipajului care rămân în continuare dispăruți”, au transmis reprezentanții Midia Marine Terminal, scrie sursa citată.

Tragedia s-a produs pe 18 martie

Remorcherul Astana s-a scufundat pe 18 martie 2026, în apropierea Portului Midia, în timpul unor manevre de asistență pentru un tanc petrolier aflat la terminalul offshore. La bord se aflau cinci membri ai echipajului. Primele informații apărute după accident au arătat că nava s-ar fi scufundat foarte repede, iar intervenția salvatorilor a fost dificilă.

În ziua tragediei, doi marinari au fost găsiți morți. Ieri, 18 iunie, în timpul operațiunilor de ridicare la suprafață a remorcherului, scafandrii au recuperat trupul unuia dintre cei trei marinari dați dispăruți. Ceilalți doi sunt încă de negăsit.

Ancheta trebuie să stabilească de ce s-a scufundat remorcherul

După aducerea navei în Portul Midia, autoritățile vor putea verifica mai atent starea remorcherului, compartimentele interioare și eventualele urme care pot arăta ce s-a întâmplat înainte ca nava să se scufunde.

Până acum, cauzele exacte ale accidentului naval nu au fost stabilite public. Ancheta urmează să clarifice dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică, o problemă apărută în timpul manevrei sau o succesiune de factori care au dus la scufundarea rapidă a remorcherului.

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