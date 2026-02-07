Un șofer a condus beat prin Craiova până când a văzut Poliția

Un incident neobișnuit a avut loc pe Bulevardul Oltenia din Craiova, unde polițiștii Secției 5 au observat un autoturism oprit brusc la aproximativ 200 de metri distanță.

Șoferul și pasagerul din dreapta au fugit imediat într-o direcție necunoscută. Polițiștii au rămas la fața locului, iar la scurt timp au avut parte de o surpriză. O a treia persoană a venit să recupereze autovehiculul abandonat de cei doi amici.

Bărbatul și-a trimis soția să recupereze mașina abandonată în fața polițiștilor

La scurt timp, o tânără de 28 de ani din Craiova a ajuns la fața locului, a urcat la volanul autoturismului abandonat și a început să conducă vehiculul.

Polițiștii au oprit-o și, în urma verificărilor, au aflat că soțul femeii, un tânăr de 28 de ani din comuna Radovan, ar fi fost cel care abandonase mașina. El i-ar fi cerut să ducă autoturismul acasă, fără a da detalii despre motivul gestului său.

Polițiștii l-au identificat pe șoferul băut din Craiova care și-a abandonat mașina în fața lor

Tânărul a fost ulterior identificat de polițiști și, având halenă alcoolică, i s-a solicitat să fie testat cu aparatul alcooltest și să fie supus recoltării de probe biologice. Acesta a refuzat ambele cerințe.

„Polițiștii au întocmit dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la recoltarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei”, au declarat autoritățile pentru portalul de știri locale. Cercetările continuă pentru elucidarea completă a circumstanțelor cazului.

Un astfel de caz a avut loc și la Constanța, dar șoferul a băut a produs un accident în momentul în care a încercat să fugă de polițiști. Bărbatul a rămas fără permis timp de 600 de zile.

