O rută strategică pentru diaspora

Compania a hotărât să elimine din programul de zbor ruta directă care conecta Aeroportul Internațional Craiova de Aeroportul Memmingen, situat în proximitatea orașului München din Germania. Ultima cursă pe această rută va fi operată la finalul lunii iunie 2026, potrivit Craiova Forum.

Zborul către Memmingen era considerat unul strategic pentru Aeroportul din Craiova, fiind extrem de solicitat atât de către românii care lucrează în sudul Germaniei, cât și de cei care doreau să viziteze regiunea Bavariei.

Decizia de suspendare vine într-o perioadă critică – mijlocul verii –, când fluxul de pasageri atinge cote maxime, iar zborurile alternative sunt adesea suprasolicitate.

Deși dinamica pieței low-cost implică ajustări frecvente în funcție de disponibilitatea aeronavelor sau optimizarea costurilor operaționale, măsura lasă Oltenia fără o legătură directă extrem de importantă spre teritoriul german.

Ce spune compania

Reprezentanții companiei aeriene au explicat că eliminarea unor rute nu este o măsură izolată, ci face parte integrantă din modul în care funcționează aviația modernă de buget.

Conform poziției oficiale transmise de operator, adaptarea constantă a rețelei de rute în funcție de evoluția pieței reprezintă un pilon de bază în modelul său de afaceri „ultra-low-cost”. Această strategie le permite corelarea rapidă a zborurilor cu tendințele fluctuante de călătorie ale pasagerilor.

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