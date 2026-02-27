Scandalul dintre vecinii bogați a pornit de la tăierea unor copaci din pădurea Bucium

Vasile Bălălău, un investitor imobiliar din Iași, susține că în primăvara anului 2025 a vândut un teren către Mihai Pîrîială, tranzacția fiind realizată în rate. După achitarea unui avans de 5.000 de euro, Pîrîială ar fi început să taie copaci de pe terenul achiziționat.

„I-am spus să nu mai distrugă terenul, având în vedere că terenul fusese achitat în rate, iar dacă nu ar mai achita restul sumei, eu voi rămâne cu terenul defrișat. Într-un final, a achitat în integralitate suma”, a declarat Bălălău pentru Bzi.ro.

Conflictul ar fi escaladat și ar fi dus la amenințări dure

Totuși, după ce proprietarul i-ar fi cerut să oprească lucrările de defrișare, Bălălău afirmă că Pîrîială a avut o reacție agresivă.

„Mihai Pîrîială a început să mă amenințe când i-am atras atenția să nu mai taie copacii. Îmi tot spunea: «Te bat, te distrug, ce nu îți convine?»”, a mai adăugat Bălălău.

O fosă septică a accentuat tensiunile dintre cei doi bărbați din Iași

Pe lângă tăierea copacilor, un alt motiv de discordie între cei doi vecini îl constituie accesul la apă potabilă și utilizarea unei fose septice. Potrivit lui Bălălău, din 2008, familia Pîrîială ar fi beneficiat gratuit de apă dintr-un izvor aflat pe proprietatea sa.

În 2016, aceștia au fost racordați la rețeaua de apă ApaVital, dar tensiunile au escaladat din nou după ce Bălălău le-a cerut să-și construiască o fosă proprie.

„Le-am dat termen o lună să își facă fosă. Ei au spus că nu au bani. Le-am dat 3.000 de euro ca să o construiască”, a explicat Bălălău pentru sursa citată mai sus.

Celălalt bărbat susține că de la 1 noiembrie 2025 a rămas fără apă potabilă

George Pîrîială, însă, povestește o altă versiune a poveștii: „A venit la mine și mi-a spus că îmi permite să mă branșez la fosa lui, iar eu l-am întrebat cât mă costă și el a spus că nu vrea niciun ban. În prezent, nu mai sunt branșat, pentru că m-a scos. La un moment dat, el a căzut în fosă, iar eu l-am ajutat să iasă de acolo”.

În plus, Bălălău a stabilit un termen până la 1 noiembrie 2025 pentru ca familia vecină să își realizeze propriul racord la apă, amenințând că, în caz contrar, le va întrerupe furnizarea. Conform lui George Pîrîială, acest lucru s-a și întâmplat și bărbatul susține că a rămas fără apă potabilă încă din toamna anului trecut.

„De la 1 noiembrie 2025, stau fără apă. Vasile m-a văzut vorbind cu o vecină și, din acest motiv, mi-a oprit accesul la apă”, a mai spus el.

Scandalul a fost amplificat de acuzații de falsificare a documentelor

Un alt subiect controversat este legat de traseul unei conducte de apă prin curtea lui Vasile Bălălău. Proprietarul a cerut familiei Pîrîială să doneze 4.000 de euro Asociației „Salvați Copiii” Iași pentru a le permite conectarea apei. George Pîrîială susține că suma a fost depusă, dar ulterior returnată: „

Soția mea a depus suma cerută de Vasile în contul asociației, însă a cerut rambursarea sumei în aceeași zi, deoarece ne-am gândit că el ne va solicita bani în continuare”, explică bărbatul.

Bălălău, pe de altă parte, contestă veridicitatea documentului care atestă plata sumei.

„Ei mi-au dat o chitanță, cum că ar fi depus suma de 20.000 de lei, dar eu am fost la bancă și nu se regăsește această sumă. Nu cred că s-a făcut viramentul. Consider că documentul prezentat a fost falsificat”, a declarat acesta.

Conflictul dintre cei doi bărbați din Iași a ajuns în instanță

George Pîrîială a mai adăugat că nu doar familia sa este afectată de deciziile lui Bălălău.

„Fiul meu a fost nevoit să-și ia un apartament în Iași, pentru că Vasile i-a oprit apa. Eu car apa cu mașina ca să reușesc să mă descurc. Când se supără, oprește apa. Nu este bazinul lui, ci este de la ApaVital. În trecut, el ne-a cerut acordul să ne reprezinte la ApaVital, urmând să ne branșăm ulterior fiecare familie, dar a făcut asta ca să ne aibă la mână”, a spus acesta.

În prezent, conflictul dintre cele două părți a ajuns în instanță, familia Pîrîială cerând o ordonanță președințială pentru a-l executa silit pe Vasile Bălălău.

