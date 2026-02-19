Mai multe zboruri, mai multe alegeri! Din 11 mai 2026, Iașul este conectat direct și cu Milano-Malpensa, prin Wizz Air. Cu trei frecvențe pe săptămână (luni, miercuri și vineri), această nouă rută se alătură zborurilor deja populare către Milano-Bergamo. Indiferent că pleci într-o călătorie de afaceri sau în vacanță, acum ai poarta deschisă către inima Lombardiei chiar din Iași!

„Fie că visezi la o escapadă de shopping în celebrul Galleria Vittorio Emanuele II, la o vizită impresionantă la Domul din Milano sau la o plimbare pe malul spectaculosului Lacul Como, noua rută îți deschide poarta către inima Lombardiei. În plus, din Milano ajungi rapid la Torino sau Verona – perfecte pentru un city break memorabil. Business sau vacanță? Cu trei frecvențe săptămânale, îți planifici călătoria exact așa cum îți dorești. Rezervările sunt deja disponibile pe www.wizzair.com”, a transmis Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași.

Aeroportul Internațional Iași intră într-o nouă etapă de modernizare, conform unei întâlniri care a avut loc recent între reprezentanții Consiliului Județean Iași și echipa de management a aeroportului. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, împreună cu vicepreședintele Marius Sorin Dangă și administratorul public al județului, Andrei Cazacu, s-au întâlnit cu directorul general al aeroportului, Romeo Vatra, pentru a stabili prioritățile de investiții pentru perioada următoare, relatează Alo România.

