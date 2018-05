Curtea Constiutuţională amână decizia în cazul revocării şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi. Judecătorii CCR au stabilit să reia subiectul în vederea unui verdict pe 30 mai, după cum a anunţat preşedintele Curţii, Valer Dorneanu. Dezbaterea a durat aproximativ o oră şi jumătate, timp în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu au avut schimburi de replici acide.

CCR amână decizia în cazul revocării Laurei Codruţa Kovesi din fruntea DNA. Judecătorii constituţionali au ascultat ambele părţi şi au decis să amâne discuţiile pentru 30 mai 2018.

La dezbateri a luat cuvântul şi consilierul prezidenţial pe probleme constituţionale, Simina Tănăsescu. În argumentarea Administraţiei Prezidenţiale, nu există niciun conflict juridic de natură constituţională, preşedintele Klaus Iohannis având atribuţia legală de a refuza revocarea Laurei Codruţa Kovesi.

“Finalizarea unei proceduri legale, printr-un act administrativ emis de preşedintele României, nu a blocat nimic, a încheiat o procedură. Nu e un blocaj, e finalizarea unei proceduri. Această finalizare nu împiedică în niciun fel declanşarea unei ulterioare, posibile, viitoare proceduri, nici dorită, nici nedorită, dar nu blochează nimic. Este exercitarea unei atribuţii legale pe care, în cazul nostru, preşedintele României o are”, a spus Simina Tănăsescu, în faţa judecătorilor CCR.

Pe de altă parte, ministrul Justiţiei a subliniat faptul că refuzul lui Klaus Iohannis de a accepta revocarea şefei DNA duce la un blocaj instituţional.

“Ministrul Justiţiei are autoritate asupra procurorilor pe care i-o conferă articolul 132 din Constituţie, are criteriile de evaluare ale activităţii manageriale, preşedintele României nu are autoritate asupra procurorilor conferită de Constituţie, nu are instrumente de apreciere a activităţi profesionale”, a precizat Tudorel Toader.

Premierul Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituţională, pe motiv că refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA a dus la un conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele României.