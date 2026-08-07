Biblioteca din Ploiești „ascunde” cărți vechi de peste 500 de ani

În centrul orașului Ploiești, în clădirea impresionantă a Palatului Culturii de pe strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin, se află Biblioteca Județeană Nicolae Iorga. Cu peste 560.000 de volume în colecție, această instituție este o comoară culturală de neprețuit, adăpostind unele dintre cele mai vechi și valoroase cărți din România.

Biblioteca Județeană Nicolae Iorga din Ploiești „ascunde” cărți vechi de 500 de ani, de care cititorii se pot bucura în timpul liber.

Care este cea mai veche carte din colecție

Printre cele mai remarcabile volume se numără „Ab Urbe Condita Libri”, scrisă de istoricul latin Titus Livius și tipărită în Veneția în 1520.

Această lucrare monumentală, care elogiază gloria Romei antice, este considerată de managerul bibliotecii, Mihaela Radu, drept „una dintre pietrele prețioase” ale colecției. O altă bijuterie este „Imperatorum Romanorum a Iulio Caesare ad Heraclium Unsque Numismata Aurea”, tipărită în 1627, la Anvers de Pierre și Jean Bellerius. Această carte rară, donată de inginerul și colecționarul ploieștean Andrei Debie, aduce un omagiu artei numismaticii și povestește despre un tezaur descoperit în Flandra în secolul al XVII-lea.

Cea mai veche carte românească de la Biblioteca din Ploiești este din 1643

Când vine vorba despre cărțile românești, „Cazania” lui Varlaam din 1643 ocupă un loc de cinste. Această operă, considerată prima carte de proză artistică tipărită în limba română, a fost creată „pentru ca hiecine să înțeleagă”, după cum se menționează chiar în prefața sa.

Exemplarul păstrat în Ploiești a călătorit prin Transilvania, purtând semne ale trecerii timpului, inclusiv însemnări în română cu litere chirilice și latine, dar și note în limba maghiară. Alături de „Cazania”, „Biblia” lui Șerban Cantacuzino din 1688 reprezintă un alt punct de atracție al colecției. Tradusă de frații Radu și Șerban Greceanu, această Biblie este considerată de criticul literar George Călinescu echivalentul românesc al Bibliei lui Luther pentru limba germană.

Cu 938 de pagini, această lucrare impresionantă a fost restaurată la Alba Iulia și este legată în lemn și piele, păstrându-și încă farmecul său istoric.

Ce cărți vechi pot împrumuta cititorii din Ploiești

Pentru cei care vor să împrumute o carte veche, biblioteca oferă acces la volume precum „Fata din Zlataust” de Ionel Teodoreanu, publicată în 1942, și „Bătrânul și marea” de Ernest Hemingway, apărută în 1952. De asemenea, la secția de lectură pot fi consultate lucrări de prestigiu precum „Science et Methode” de Henri Poincaré, publicată în 1909 la Paris.

Biblioteca din Ploiești este dotată cu o mașină de citit pentru nevăzători

Biblioteca Nicolae Iorga se remarcă și prin serviciile dedicate persoanelor nevăzătoare. Una dintre atracțiile unice ale instituției este un aparat special care „citește” cărțile cu voce tare pentru cei care nu pot vedea.

Printr-o colaborare cu Fundația Cartea Călătoare din Focșani, biblioteca oferă și cărți în format audio DAISY, accesibile prin intermediul unui mic player de CD-uri.

„Oamenii s-au obișnuit, unii solicită aparatul, alții vin aici sau trimit pe cineva să îl ia”, au declarat reprezentanții secției de Mediatecă pentru Observatorul Prahovean.

Colecția audio a bibliotecii cuprinde aproximativ 85 de CD-uri, incluzând opere clasice și titluri din bibliografia școlară. Mai mult, personalul bibliotecii merge la domiciliul persoanelor nevăzătoare pentru a le oferi aceste resurse, asigurând astfel accesul tuturor la cunoaștere și cultură.

La începutul acestui an, cărți vechi și rare au fost salvate într-un abator din Cluj, printr-un proces amplu de congelare. Volumele rare au fost îmbibate cu apă, după o avarie tehnică în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga.

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