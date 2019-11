De Otilia Cristea,

Studenți din ambele universități au lăsat deoparte rivalitatea sportivă și s-au aliat într-o demonstrație pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice, notează site-ul american TMZ.

„Nimeni nu câștigă: Yale și Harvard sunt complici în nedreptatea împotriva climei”, au scris studenții pe un banner pe care l-au afișat pe gazonul terenului de fotbal din New Haven, unde a avut loc meciul.

The delay at Harvard-Yale is due to a protest with students from both Universities about climate injustice. pic.twitter.com/IcU0aLE5gi — RedditCFB (@RedditCFB) November 23, 2019

Câțiva utilizatori de Twitter au atras atenția asupra faptului că postul ESPN, care transmitea competiția, au întors camerele când a început protestul, iar apoi a mutat transmisia pe alt meci.

Meciul a fost reluat după o oră, după ce poliția locală i-a scos de pe teren pe toți studenții. În momentul întreruperii scorul era 15 la 3 pentru Yale.

Most protesters left. But many staying behind and security has moved in and some security has more forcefully removed protesters at the Harvard-Yale game. pic.twitter.com/eh7PTm8Eve — Joel Sherman (@Joelsherman1) November 23, 2019

Protesters for the most part left peacefully, often with security and police escorts. The second half of Harvard-Yale has begun after roughly an hour delay. — Joel Sherman (@Joelsherman1) November 23, 2019

Citeşte şi:

O secție de votare din Germania se află în cabinetul unui medic român! În locul paturilor și al echipamentului medical sunt cabinele de vot

Un filmuleț viral amintește ce au strigat oamenii în decembrie 1989 și de ce e important să votăm

E Ziua Președinților la Maratonul Libertății lui Tetelu! Află cine participă la super-dezbateri în ziua votului

GSP.RO Proiectul unic anuntat de Gheorghe Hagi: „Am luat 10 hectare”

HOROSCOP Horoscop 24 noiembrie 2019. Scorpionii ajung la concluzii utile pentru viitor