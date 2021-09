Personal medico-sanitar este vaccinat impotriva COVID-19, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "DR. Victor Babes", duminica, 27 decembrie 2020. Campania nationala de vaccinare incepe astazi, 27 decembrie, in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19. Vaccinarea este voluntara si colectiva. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO