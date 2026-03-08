Distrugerea programului nuclear militar iranian, unul dintre obiectivele operațiunii „Epic Fury”

Unul dintre obiectivele operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury” este împiedicarea înzestrării Republicii Islamice Iran cu arme nucleare. Potrivit Axios, regimul de la Teheran dispune în prezent de 450 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60%, care ar putea fi convertit în doar câteva săptămâni în uraniu pentru uz militar. Capturarea stocului de uraniu îmbogățit ar fi, cu siguranță, un moment-cheie în atingerea obiectivului privind distrugerea programului nuclear militar iranian.

Totuși, capturarea acestui stoc necesită cel mai probabil o operațiune la sol, cu infiltrări în instalații subterane puternic fortificate în mijlocul unui război. Chestiunea este discutată, dar nu se știe deocamdată dacă ar putea fi o misiune americană, israeliană sau comună. Cel mai probabil va avea loc abia atunci când ambele țări ar concluziona că forțele armate iraniene nu mai pot reprezenta o amenințare serioasă pentru forțele implicate în operațiune.

Întrebat zilele trecute despre securizarea uraniului îmbogățit al Iranului, secretarul de stat Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională, a răspuns: „Vor trebui să se ducă și să-l ia”. Șeful diplomației americane nu a precizat cine anume va trebui „să se ducă și să-l ia” din Iran.

Un oficial israelian din domeniul apărării a recunoscut la rândul lui că Trump și echipa sa iau în considerare să trimită forțe speciale în Iran pentru misiuni specifice.

Două opțiuni pentru capturarea uraniului îmbogățit iranian

Un oficial american a declarat că administrația Trump a discutat două opțiuni: scoaterea completă a materialului din Iran sau infiltrarea unor experți nucleari pentru a-l dilua la fața locului. Misiunea ar implica probabil operatori speciali alături de oameni de știință, posibil de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Totuși, se anunță o misiune foarte dificilă. „Prima întrebare este: unde se află? A doua întrebare: cum ajungem la el și cum obținem controlul fizic?”, a notat oficialul american, potrivit Axios.

Întrebat de jurnaliști, la bordul Air Force One, președintele american Donald Trump a spus sâmbătă că va trimite trupe terestre în Iran doar numai în cazul unui „motiv foarte întemeiat”. „Dacă am face vreodată asta, (iranienii – n.r.) ar fi atât de decimați încât nu ar mai putea lupta la sol”, a adăugat el.

Oficialii americani și israelieni cred că cea mai mare parte a stocului de uraniu îmbogățit iranian se află în tunelurile subterane ale instalației nucleare de la Isfahan, în timp ce restul este împărțit între Fordow și Natanz. În primele zile ale războiului, SUA și Israelul au efectuat atacuri asupra Natanz și Isfahan în vederea sigilării intrărilor, probabil pentru a împiedica mutarea oricărui material în alte locuri.

Ocuparea insulei Kharg, un alt scenariu luat în calcul

„Prezența la sol pentru Trump nu este același lucru cu ceea ce înseamnă pentru presă”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Administrația Trump ia în calcul „raiduri mici”, executate de „forțe speciale”, „nu o forță mare în acțiune”, a subliniat un alt oficial american.

Potrivit The Telegraph, oficialii din cadrul administrației Trump au discutat totodată despre posibilitatea ocupării insulei Kharg, un terminal strategic care ar opera aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. O astfel de acțiune ar duce războiul la un nou nivel, prin trecerea de la bombardamente aeriene la o intervenție terestră.

