Cine s-a opus proiectului

Mai multe autorități, printre care poliția, oficialii din penitenciare și procurorii, s-au opus acestui proiect.

Ministrul Justiției, Gunnar Strommer, a declarat într-o conferință de presă că nu este vorba de „o reducere generală a vârstei de răspundere penală”.

„Mai degrabă, vorbim despre o reducere a pedepselor pentru cele mai grave infracțiuni, precum omorul, tentativa de omor, atentatele cu bombă agravate, infracțiunile agravate cu arme și violul agravat”, a declarat Strommer.

Val de infracțiuni violente comise de minori

Țara scandinavă se luptă de mai bine de un deceniu pentru a stăpâni valul de infracțiuni violente organizate, legate în principal de răzbunări între bande rivale și de lupte pentru controlul pieței drogurilor.

Rețelele au recrutat din ce în ce mai mulți minori sub 15 ani pentru a comite atentate cu bombă și cu arme de foc, știind că aceștia nu vor fi condamnați la închisoare dacă vor fi prinși.

Guvernul a propus în ianuarie 2025, pe baza unei analize naționale, reducerea vârstei de răspundere penală la 14 ani.

Însă, în septembrie, autoritățile au anunțat planuri de reducere a acesteia la 13 ani și au trimis proiectul de lege către 126 de autorități și organizații pentru a primi opinii.

Majoritatea celor care au răspuns au criticat propunerea sau s-au opus categoric acesteia.

Ce riscuri există

La momentul respectiv, autoritățile polițienești au declarat că reducerea vârstei minime ar fi putut duce la riscul ca „copii mult mai mici decât cei de astăzi să fie implicați în rețele criminale”.

Alții au subliniat că sistemul penitenciar nu este pregătit să se ocupe de infractori atât de tineri și au afirmat că acest lucru ar putea încălca drepturile copiilor.

Strommer a declarat luni că a luat notă de critici, dar a afirmat că situația a devenit mai urgentă.

„Ne aflăm într-o situație de urgență. Măsurile pe care le luăm trebuie să reflecte gravitatea situației”, a spus el.

El a adăugat că schimbarea va fi introdusă temporar, limitată la cinci ani pentru început.

Proiectul de lege va fi trimis mai întâi Consiliului Legislativ al Suediei, care examinează proiectele de lege pe care guvernul intenționează să le prezinte parlamentului.

Strommer a precizat că legislația ar urma să intre în vigoare în vara acestui an.

Minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală. Petiție pentru schimbarea legii

În România, legea prevede că minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, ci doar supuși supravegherii și consilierii psihologice. Această situație l-a revoltat pe unchiul lui Mario Berinde, băiatul ucis zilele trecute de trei prieteni, toți minori, în județul Timiș:

„Mi se pare absurd că nu poate răspunde penal, pentru că, diseară, dacă îl supără iar un vecin sau are ciudă pe cineva, ce-o să zică: Păi, îl omor și pe ăsta, că oricum scap și nu poate să-mi facă nimeni nimic, pentru că sunt minor, nu răspund în fața legii. A fost planificat totul, cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună era planificată toată treaba“, a mai spus Alin Berinde.

L-au ucis din invidie. Cum s-a produs omorul

A fost revoltă în județul Timiș, duminică, după ce s-a răspândit vestea mutării băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde în localitatea Sânmihaiu Român. Potrivit Opinia Timișoarei, aproximativ 150 de persoane s-au strâns în fața casei bunicilor copilului, cerând ca acesta să fie îndepărtat din comunitate.

Băiatul de 13 ani, care nu poate răspunde penal din cauza vârstei, le-a povestit anchetatorilor că el și ceilalți doi adolescenți l-au atacat pe Alin Mario Berinde din cauza invidiei.

Cei trei ar fi fost deranjați de faptul că Mario poseda bunuri pe care ei nu și le puteau permite. Suspecții au mai declarat că victima i-ar fi amenințat și agresat în trecut.

Luni seara, Mario a fost chemat în casa copilului de 13 ani sub pretextul de a i se arăta un ATV nou. În jurul orei 21.30, Mario a ajuns la întâlnire, când unul dintre adolescenții de 15 ani l-a lovit cu un topor, iar copilul de 13 ani l-a rănit cu un cuțit. Ulterior, cei doi l-au chemat pe celălalt adolescent să le ofere ajutor pentru a scăpa de cadavru.

Unchiul victimei, Alin Berinde, a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cum a reușit să obțină mărturisirea copilului de 13 ani.

„În seara când l-am descoperit, m-am urcat pe gard și am văzut sângele după gard. Le-am spus domnilor polițiști să intrăm, că poate e în viață. I-am spus minorului de 13 ani că oricum o să se afle cine a fost, că se iau probele ADN și cine a intrat în contact cu borseta o să se afle. Și atunci a zis: ‘Bine, hai să vă spun adevărul: Mario e mort. Am înlemnit în momentul ăla, n-am mai avut nicio reacție. Și am zis: Motivul, de ce l-au omorât? și a zis: Păi, nu știu, cred că s-au certat”.

Unchiul victimei a mai dezvăluit că, după ce Mario a fost ucis, băiatul de 13 ani i-a scris pe Instagram: „Unde ești?”. „Probabil a scris să fie acoperit, în caz că se află ceva“, a continuat bărbatul.

Între timp, o petiție inițiată de societatea civilă solicită modificarea legislației, astfel încât minorii care comit fapte violente cu discernământ să fie trași la răspundere penală. Ceilalți doi tineri implicați în crimă, ambii de 15 ani, sunt în arest preventiv.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE