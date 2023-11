REPORTAJ. ZIUA CEA MAI LUNGĂ A LUI LAURENȚIU. Confundat cu unul dintre suspecții crimei de la Sibiu, încătușat și bătut, bărbatul din Dolj vrea acum să dea Poliția în judecată: „Mă împrumut de bani, dar nu-i las!”

În noaptea de 6 noiembrie, trei bărbaţi cu cagule au intrat în casă peste omul de afaceri Adrian Kreiner şi l-au bătut, ca să le spună unde își ţine banii. În locuinţă se mai aflau fiica lui Kreiner, care spune că a fost ameninţată cu pistolul, şi iubita afaceristului, care a declarat public că ea dormea.

Tâlharii au luat din acea casă 16 ceasuri de lux. A doua zi, Adrian Kreiner a murit la spital, din cauza traumelor suferite.

Pe 16 noiembrie, la zece zile după crimă, şeful IPJ Sibiu şi procurorul de caz au anunţat, într-o conferinţă de presă, că au trei suspecţi, toţi din Dolj, și că ei au fost identificaţi: doi sunt fugiți din ţară, iar pentru al treilea, „despre care există date și indicii că se află încă pe teritoriul României”, se fac în prezent „activități de localizare”. Acest suspect era Laurenţiu Lăcătuşu.

Poliţiştii în civil, confundaţi cu hoţii

În acea seară, la ora 18.30, când în conferinţa de presă din Sibiu se vorbea despre iminenta sa localizare, Lăcătuşu terminase de tencuit un gard la Craiova şi se întorcea acasă. Era călare pe Mobra lui şi avea în spate rucsacul în care ținea un cancioc, o mistrie şi un ciocan.

Laurenţiu Lăcătuşu arată ce avea în rucsac atunci cand a fost oprit de polițiști

În drum spre casă, bărbatul s-a oprit la barul din sat, a luat o bere pe datorie şi apucase să bea două guri din ea, când i-a sunat telefonul. Era Daniela, soţia lui. „Mi-a zis «vino acasă, că sunt unii îmbrăcaţi în negru care se plimbă pe lângă gard, p-aicea, nu ştiu ce urmăresc. Şi e şi o maşină care tot urcă şi coboară pe drum»”, povestește bărbatul.

El şi soţia lui spun că au crezut că sunt unii veniţi la furat, pentru că în satul Bârza fusese spartă recent o casă, iar de la un bar din comună, hoții plecaseră cu automatul de cafea în spate.

Cu gândul la porcul din curte, singura avere a familiei, Lăcătuşu s-a urcat pe motocicletă şi a gonit spre casă. Când a ajuns, a fost înconjurat instant de poliţiştii în civil. „M-au întrebat de unde vin, unde mă duc, şi unul mi-a zis să urc în maşină, că sunt de la poliţie. N-am vrut să urc. I-am cerut să-mi arate legitimaţia, ca să ştiu şi eu cu cine stau de vorbă”.

Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române prevede că, în timpul serviciului, polițistul aflat în ținută civilă e obligat să se legitimeze şi să se prezinte, cu nume, prenume şi unitatea de poliție din care face parte. Această obligaţie dispare doar „atunci când siguranța polițistului sau rezultatul intervenției ar putea fi periclitate”. Recomandări ROMÂNIA BUGETARĂ SECRETĂ. Misteriosul Directorat pentru Securitate Cibernetică a angajat o persoană incompatibilă pentru funcții publice până în 2025. „Nu putem oferi informații fără acceptul persoanei în cauză”

„M-au lovit cu picioarele, unul mi-a dat un pumn în gură”

„În loc să-mi arate legitimaţia, au început să zbiere la mine, să urc în maşină, că-s de la Poliţie”, povestește Lăcătuşu. „Atunci au apărut 10-15 oameni în spatele meu şi m-au trântit pe jos. M-au lovit cu picioarele, unul mi-a dat un pumn în gură şi mi-au pus cătuşele la mâini. Îmi amintesc că un singur poliţist striga «bă, nu mai daţi în el!»”.

Soţia bărbatului, care era la poartă, a început să ţipe „Săriţi, că-l omoară!”, iar un vecin, neştiind ce se întâmplă, a ieşit pe stradă, înarmat cu un par. „Poliţia a zis atunci «intraţi în curte, că vă împuşc»”, spune spune Daniela Lăcătuşu. Copilul ei, care are 7 ani, a fost şi el martor la scenele violente şi „striga la poliţişti «Nu daţi în tati!». Ne-am speriat atunci cu toţii din cale afară”, mărturiseşte femeia.

IPJ Sibiu a anunţat a doua zi, printr-un comunicat de presă, că Laurenţiu Lăcătuşu a fost ridicat de poliţie „în baza unui mandat de aducere”. Codul de Procedură Penală prevede că, în astfel de cazuri, poliţistul trebuie să-i arate mandatul persoanei vizate, să-i ceară să-l însoțească şi, doar dacă persoana refuză sau încearcă să fugă, poate folosi forţa.

Laurențiu și soția

Ședința foto cu mascaţii de la marginea pădurii

Imaginile cu încătuşarea lui Laurenţiu Lăcătuşu au fost trimise de poliţie presei, care le-a făcut publice în aceeaşi seară, începând cu orele 20.00.

După ce l-au urcat în maşină, iar soţia i-a adus buletinul din casă, bărbatul a fost dus mai întâi la Poliţia din Segarcea. Nu i-au spus de ce. „I-am întrebat pentru ce mergem şi începuseră cu glume, că unde lucrez, că ce lucrez. «Pe şantier», «Aaaa, eşti lopătar!»”.

La Poliţia din Segarcea a fost ţinut vreun sfert de oră, timp în care nu l-a întrebat nimeni nimic. L-au aşezat pe un scaun, cu mâinile încătuşate la spate şi i-au făcut o poză. Și aceasta a fost trimisă de poliție către presă și a devenit publică.

După ce l-au pozat, Lăcătuşu a fost urcat într-o altă maşină şi dus spre Craiova. „La ieşire din Segarcea”, spune bărbatul, „chiar în marginea pădurii, m-au scos, m-au pus jos, mi-au slăbit cătuşele şi m-au pozat iar. Unul făcea poze cu un telefon, mă întorceau pe lateral, pe burtă, şi unul stătea cu mâna pe pistol”. Şi aceste imagini au ajuns în presă, în aceeaşi seară.

Laurențiu își amintește cu groază prin ce a trecut

„Merseşi cu Mobra fără cască, te băgăm la puşcărie 20 de ani”

Toată ţara aflase că Laurenţiu Lăcătuşu e acuzat de crimă, numai el încă nu ştia asta. La IPJ Dolj, a întrebat din nou pentru ce a fost luat, iar poliţiştii de acolo, spune el, „mi-au zis că «merseşi cu Mobra fără cască, te băgăm la puşcărie 20 de ani». Când am auzit, am început să râd. Habar n-aveam despre ce e vorba”.

Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române prevede că orice persoană condusă la sediul poliției are dreptul de a fi informată cu privire la motivele pentru care se află acolo şi cu privire la drepturile pe care le are. Printre acestea, legea enumeră dreptul la un avocat şi dreptul de a nu da nicio declarație, în absența acestuia.

Lăcătuşu îşi aminteşte că „la Craiova, o poliţistă în civil mi-a zis: «nu-mi dai şi mie un ceas d-ăla scump, de care ai luat acum?». Eu n-auzisem de crima din Sibiu, că seara vin obosit de la lucru, nu mă uit la televizor. Şi i-am zis că am ceasuri de mână, de perete şi unul primit de pomană, pe care i-l dau ei, dacă-l vrea. Şi ea le-a zis atunci celorlalţi «nu cred că e ăsta»”.

„Ce dracu mă întreabă ăştia de omor? Sunt nebuni la cap?”

La Craiova, i-au luat amprentele și probe de salivă, pentru ADN, apoi l-au dezbrăcat, ca să verifice dacă are tatuaje. „Căutau nu ştiu ce tatuaj pe mâna dreaptă şi nu le venea să creadă că eu nu-l am”, spune Lăcătuşu.

Apoi, doi jandarmi l-au luat şi l-au dus în Vâlcea, de unde a fost preluat de duba mascaţilor de la Acțiuni Speciale, care l-au transportat până la Sibiu.

Lăcătuşu îşi aminteşte că în curtea IPJ Sibiu a fost întâmpinat de reporterii tv. „Mă întrebau «De ce l-ai omorât? Nu ţi-a părut rău de el? Unde sunt ceasurile? Unde sunt colegii tăi?». Mă, când am auzit, am rămas prost! «Ete, drăcia dracului, ce dracu mă întreabă ăştia de omor? Sunt nebuni la cap? De ce omor vorbesc ăştia?»”.

L-au lămurit cei de la IPJ Sibiu, iar el le-a spus că nu ştie nimic despre crima de la Sibiu. Apoi, „unul dintre poliţişti a luat o foaie, cred că era o poză, şi se uita când la ea, când la mine. L-a chemat pe altul, s-a uitat şi el, şi ziceau amândoi «nu se poate aşa ceva»”.

Laurențiu a fost adus la IPJ Sibiu. Foto: captură YouTube

„Nu e ăsta, am greşit persoana”

Pe urmă, spune Lăcătuşu, i-au dat cătuşele jos şi l-au dus „într-o cameră în care era o oglindă, iar în spatele ei se vedeau umbre de oameni”. L-au pus să vină în faţa oglinzii şi să stea nemișcat, apoi să se întoarcă, la dreapta şi la stânga, cel mai probabil pentru a fi văzut de cei care-l indicaseră drept suspect al crimei.

După ce l-au adus înapoi, într-un birou, „cineva le-a zis mascaţilor: «hai, ieşiţi, duceţi-vă în treaba voastră, că nu e ăsta, am greşit persoana». Mi-au dat înapoi buletinul, telefonul. Şi mi-au explicat că m-au adus acolo pentru că m-au recunoscut trei persoane. De pe pozele de Facebook m-au recunoscut, vă daţi seama?”, se miră bărbatul.

I-au înapoiat şi rucsacul cu scule. Când l-au luat pe sus, din faţa casei, poliţiştii au tăiat cu cuţitul bretelele rucsacului, că să-i pună mai repede cătușele la mâini. Cei de la IPJ Sibiu au fost de treabă și i-au prins bretele cu un capsator de hârtie.

Polițiștii i-au tăiat bretelele rucsacului, ca să-i pună mai repede cătușele

Era trecut de ora 2.00 când Lăcătuşu a sunat-o pe soţia lui şi i-a zis că e liber. Însă nu putea pleca acasă, pentru că, spune el, „poliţiştii mi-au zis că nu mă pot aduce în noaptea aia, «te rog să ne crezi că suntem şi noi obosiţi, te ducem dimineaţă, la 8.00»”.

Codul de Procedură Penală prevede că „persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziția organului judiciar numai pe durata impusă de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezența lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a dispus reținerea ori arestarea preventivă a acestora”.

Pentru Laurențiu Lăcătuşu, limita de 8 ore expirase noaptea, la ora 2.30.

Poliţiştii care l-au dus la magazin şi i-au luat ţigări

A fost dat în grija a doi poliţişti de la IPJ Sibiu „nu ştiu cum îi cheamă, tinerei. Ei mi-au luat un sendviş, o sticlă de jumate de suc şi ţigări, că mi-au aruncat mascaţii ţigările, că «ş-aşa nu-i mai trebuie». Am mers cu ei la un magazin, iar poliţiştii au ieşit înaintea mea, să vadă dacă mai sunt televiziunile, ca să poată să mă scoată”, râde Lăcătuşu.

Îşi aminteşte că, după ce au plecat din magazin, „unul, cu un taxi, l-a întrebat pe-un poliţist «gata, ai rezolvat cazul?», «l-am rezolvat!», iar eu eram acolo, lângă maşina poliţiei”.

Când s-au întors, i-au oferit un scaun, în biroul unuia dintre poliţişti, care era de serviciu. A aţipit acolo, „a aţipit şi poliţistul”, spune Lăcătuşu. „Dacă mă mişcam un pic, sărea ală de pe scaun, de-mi venea să şi râd, cu tot necazul meu”.

Ce făcea Lăcătușu în noaptea crimei de la Sibiu

De dimineaţă, poliţiştii i-au spus că trebuie să vină procurorul, ca să-l audieze. „M-au pus să dau o declaraţie, cum că m-au adus în calitate de martor, că sunt nevinovat şi că nu ştiu nimic de cazul ăsta”.

Lăcătuşu spune că procurorul l-a întrebat şi ce a făcut în perioada când a fost plănuită şi comisă crima din Sibiu, şi i-a cerut numerele de telefon ale oamenilor la care i-a spus că a lucrat. Recent, Lăcătuşu a aflat că aceştia au fost sunaţi de anchetatorii care i-au verificat alibiul.

În noaptea de 6 noiembrie, când a avut loc crima, Lăcătuşu era la el în curte, în satul Bârza şi petrecea. „Duminică seara, am făcut un disc (grătar – n.r.) cu vecinii de peste drum, am pus muzică. Ziua, sudasem un disc d-ăla de tractor şi am zis să-i facem proba. Am luat nişte aripi de pui, nişte cartofi şi le-am pus pe discul încins. A doua zi, luni, am fost de-am montat o mobilă de bucătărie. Iar marţi am fost cu motosapa la Segarcea”.

Motosapa lui Laurențiu

Pentru poliţie, era simplu de verificat alibiul lui Lăcătuşu, înainte ca el să fie prezentat public drept „unul din cei trei criminali de la Sibiu”.

Bărbatul spune că nimeni din poliţie nu i-a cerut iertare, pentru ce i-au făcut. Doar procurorul, înainte de a-i da drumul, „mi-a zis «Ne cerem scuze că am greşit»”, îşi aminteşte Lăcătuşu.

Înapoi l-au adus tot „din bucăţi, 4-5 maşini” care l-au predat și preluat. A ajuns la Craiova vineri, 17 noiembrie, pe la ora 18.00, iar de acolo l-a adus acasă, la Bârza, un unchi de-al lui.

„E posibil aşa ceva, să mă facă de râs în toată lumea?”

Laurenţiu Lăcătuşu spune că, după ce-a ajuns acasă, s-a simţit rău zile la rând şi n-a putut nici să mănânce „Mă durea capul şi în capul pieptului, îmi venea să vomit. Nu puteam să-mi revin: m-au luat, au dat şi-n mine şi m-au dat şi la televizor. M-au făcut criminal şi-n toate felurile. Păi, e posibil aşa ceva, să mă facă de râs în toată lumea? Batjocură, să iei omul de pe stradă şi să-l arestezi! Cine a mai pomenit aşa ceva?”.

Mama lui, care are probleme cu inima, a aflat de la televizor că el a fost arestat pentru că a comis o crimă, acuză Laurențiu Lăcătuşu.

El n-a mai avut niciodată de-a face cu poliţia. „O amendă am luat, atât, două milioane (200 – n.r.) de lei, după ce m-am certat cu vecin. În rest, sunt curat”, spune bărbatul.

Munceşte în construcţii de la vârsta de 15 ani. A lucrat şi-n Italia, iar în iulie s-a întors în ţară. „Am stat un an într-un orăşel de lângă Roma, iar acolo, dacă se întâmpla ceva, vreo spargere, imediat îl lua poliţia pe cel vinovat, pe loc. Din mijlocul străzii, putea să aibă o mie de glugi pe cap sau orice. Nu că «o fi ăla…» sau că «n-o fi…», direct, la sigur, «ăsta e!» Nu să iei omul de pe stradă «stai, mă, că ăsta e, și dacă n-o fi ăsta, o fi celălalt»…”

„Mă împrumut de bani, dar eu aşa nu o să-i las!”

După ce poliţia l-a făcut celebru şi i-a pus eticheta de infractor, Lăcătuşu spune că nu-şi mai găseşte de lucru. „Se fereşte lumea, dacă a văzut la televizor că mi-au zis «criminalul de la Sibiu»! După aia, poate n-au mai urmărit în continuare, să vadă şi că nu sunt vinovat. Pe unde mă duc, se uită oamenii după mine şi strigă «uită-l pe băiatul de la televizor». Mi-e o ruşine de mor!”.

Laurențiu nu-și mai găsește de lucru, de când poliția l-a făcut celebru

Pentru această ruşine şi pentru suferinţa produsă în ziua în care a fost luat de acasă şi acuzat pe nedrept, Lăcătuşu e decis să dea în judecată Poliţia Română. Şi-a angajat avocat şi şi-a scos un certificat medico-legal care atestă că atunci a suferit leziuni pentru care a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale.

Acum, strânge toate actele de care e nevoie, şi apoi va depune plângere în instanţă, ca să ceară daune. Spune că e decis să meargă până la capăt, indiferent de cât o să-l coste drumurile la proces: „Mă împrumut de bani şi lucrez, ca să scad din datorii. Dar eu aşa nu o să-i las!”.

Între timp, doi dintre adevărații suspecţi în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinşi. Ei au fost depistaţi în Marea Britanie. Polițiștii îl caută în continuare pe al treilea.

