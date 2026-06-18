Puciștii au depus o cerere de ordonanță președințială la Tribunalul București

Contestatarii, 16 la număr, au depus la Tribunalul București o cerere de ordonanță președințială, solicitând suspendarea de urgență a aplicării și efectelor hotărârilor adoptate de BPN. Potrivit acestora, măsurile luate sunt ilegale și contravin atât Constituției, cât și Statutului PNL.

Puciștii din PNL au depus două dosare, unul care are ca obiect „acțiune în răspundere delictuală”, unde se cer de regulă daune, al doilea fiind cererea de ordonanță președințială, pentru care a fost fixat ca termen de judecată ziua de joi.

Primul motiv invocat de contestatari este nerespectarea articolului 69 din Constituția României, care stipulează că parlamentarii își exercită mandatul conform propriei conștiințe, fără a fi constrânși prin instrucțiuni obligatorii din partea altor entități, inclusiv partide politice.

Decizia BPN, care impune cum trebuie să voteze parlamentarii și prevede sancțiuni pentru nerespectarea acesteia, echivalează cu un mandat imperativ, interzis prin lege.

Un alt aspect criticat de opozanți este faptul că hotărârile au fost luate de o structură care, conform Statutului PNL, nu deține competența de a decide excluderea membrilor cu funcții elective. Conform regulilor interne, doar Consiliul Național poate aproba astfel de măsuri, la propunerea Biroului Executiv.

Cei 16 membri PNL acuză sancțiuni aplicate fără parcurgerea unei proceduri disciplinare

Reclamanții subliniază că Statutul PNL prevede parcurgerea unei proceduri disciplinare înainte de aplicarea sancțiunilor.

Aceasta include analiza gravității faptei, dreptul la apărare și posibilitatea de a contesta decizia. Hotărârile BPN ignoră aceste prevederi, prevăzând excluderea automată pentru simpla nerespectare a dispozițiilor.

De asemenea, contestatarii afirmă că măsurile impuse parlamentarilor contravin Legii nr. 96/2006 și Regulamentului Parlamentului.

Aceștia invocă obligația legală a parlamentarilor de a participa la lucrările Parlamentului, fapt ce intră în contradicție cu cerința BPN de a nu vota pentru învestirea Guvernului. Mai mult, votul secret cu bile, utilizat în astfel de situații, permite doar opțiunile „pentru” sau „împotrivă”, iar instrucțiunea „prezent, dar nu votez” nu este reglementată, punând în pericol confidențialitatea votului.

Un alt punct contestat vizează sancționarea membrilor care acceptă funcții guvernamentale fără aprobarea partidului. Reclamanții consideră că aceste sancțiuni sunt nelegale și depășesc competențele BPN.

Ce spun liberalii care au dat în judecată PNL

Libertatea a contactat mai multe persoane din lista celor care sunt în procesul contra PNL pe tema deciziilor din BPN-ul de luni.

„Vrem să se respecte Statutul, nimic mai mult” a precizat Alexandru Popa, vicepreședinte și șef PNL Brăila. Întrebat ce anume din statut, dacă se referă la propria opțiune la voturi, Popa a subliniat: „Da, normal. Dar ce, suntem în Partidul Comunist, suntem în Partidul Comunist Liberal? Eu când m-am înscris acum 20 de ani, fiind un tânăr de 15 ani, m-am înscris pentru că sunt antreprenor, am libertatea de a comunica, am libertatea de a-mi spune punctul de vedere. Iar de când sunt eu în PNL, nu a existat niciodată (n.r. – un moment) să nu îmi pot expune trăirile. Dacă voi încălca deciziile partidului să mă sancționeze, dar nu poți să mă sancționezi că am altă părere. Nu e democrație”, a spus Alexandru Popa.

„În primul rând, nu există motiv de excludere. Nu s-a ajuns la a vedea cine votează ….”, a precizat șeful PNL Gorj, Ion Iordache, înainte de a fi invocate probleme de semnal. Ulterior, deputatul care conduce și filiala PNL Gorj nu a mai răspuns la încercările Libertatea de a-l contacta.