Legea care prevede despăgubiri pentru românii afectați de băncile ce au manipulat ROBOR a fost adoptată de Senat

Senatul a aprobat miercuri, 14 octombrie, legea care stabilește mecanismul de despăgubire pentru românii afectați de acțiuni anticoncurențiale ale băncilor, arată portalul instituției.

Proiectul a fost adoptat cu 68 de voturi pentru, unul împotrivă și 26 de abțineri.

Mai departe, actul merge în Camera Deputaților pentru votul final.

„Astăzi, Senatul face dreptate oamenilor care au fost păgubiți de băncile care au umflat ROBOR-ul. Au luat banii oamenilor, să-i dea înapoi!”, a scris, pe Facebook, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.

Trecere de la ROBOR la IRCC

Legea stabilește ca mecanism de compensare trecerea tuturor creditelor de la ROBOR la IRCC și despăgubirea sau compensarea clienților afectați.

Prejudiciul va fi calculat prin refacerea dobânzii în funcție de IRCC începând cu 2 mai 2019, data când a fost adoptat IRCC.

Indicele ROBOR reprezintă media dobânzilor cu care băncile se împrumută între ele.

Ulterior, statul român a introdus ROBOR ca indice pentru formarea dobânzilor la creditele în lei, pentru a evita dobânzile puse arbitrar de bănci. Dobânzile se calculează astfel: ROBOR plus marja băncii.

Amenzi-record pentru bănci

Proiectul vine în contextul în care Consiliul Concurenței a amendat în vară un număr de 10 bănci cu o sumă totală de 3,7 miliarde de lei pentru practici concurențiale.

Acestea au fost acuzate de manipularea ROBOR.