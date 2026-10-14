Cupa Mondială din 2034 ar putea fi mutată în 2035. De ce ia FIFA în calcul o decizie fără precedent pentru turneul din Arabia Saudită

Cupa Mondială de fotbal din anul 2034 ar putea consemna o premieră absolută în istoria de aproape un secol a competiției. Forul mondial ia în calcul o reprogramare spectaculoasă a turneului final atribuit Arabiei Saudite, analizând opțiunea ca meciurile să se dispute abia la începutul anului 2035, în lunile ianuarie și februarie, relatează Gazeta Sporturilor.

Conform publicației The Athletic, scenariul inedit este analizat la cel mai înalt nivel din cauza suprapunerii a doi factori critici: clima extremă din Golful Persic și calendarul religios din Orientul Mijlociu.

Dacă la ediția din Qatar 2022 s-a recurs la o mutare fără precedent a partidelor în perioada noiembrie-decembrie, pentru turneul saudit acea soluție este complet blocată.

Clima extremă și Ramadanul dau peste cap calculele organizatorilor

Desfășurarea turneului final în fereastra clasică de vară, în lunile iunie și iulie, este practic imposibilă din considerente medicale.

În acea perioadă a anului, temperaturile din Arabia Saudită depășesc frecvent pragul de 45-50 de grade Celsius, punând în pericol integritatea fizică a jucătorilor și siguranța zecilor de mii de suporteri care vor asista la partide.

Opțiunea logică de a relua rețeta din Qatar și de a programa meciurile în lunile noiembrie și decembrie 2034 se lovește însă de o piedică majoră.

În acel an, intervalul coincide cu luna sfântă a Ramadanului, perioadă de post strict și rugăciune pentru lumea musulmană, preconizată să înceapă pe 11 sau 12 noiembrie și să se întindă pe parcursul a 30 de zile.

Într-un stat profund conservator și profund legat de tradițiile islamice, organizarea unei festivități fotbalistice globale cu un aflux masiv de spectatori occidentali în timpul Ramadanului este considerată o variantă de neacceptat.

În aceste circumstanțe excepționale, specialiștii în planificare competițională de la Zurich văd intervalul ianuarie-februarie 2035 drept singura fereastră viabilă din punct de vedere climatic și logistic.

Cutremur în calendarele din Europa și marile competiții de club

O astfel de mutare ar genera însă un veritabil șoc în structura competițională a fotbalului profesionist.

Decalarea turneului în primele două luni ale anului 2035 ar obliga UEFA și ligile majore de pe continent – precum Premier League, La Liga, Serie A sau Bundesliga – să își întrerupă campionatele timp de aproape două luni în plin sezon.

Modificarea ar produce un efect de domino asupra fazelor eliminatorii din Liga Campionilor, a cupelor naționale și a perioadelor de mercato de la începutul anului, impunând o regândire totală a sezoanelor 2034-2035 și 2035-2036.

Oficialii forului internațional sunt conștienți de nemulțumirile pe care le-ar putea stârni o asemenea decizie în rândul asociațiilor europene ale cluburilor, însă constrângerile meteorologice din Golf lasă puține alternative pe masă.

Arabia Saudită a primit oficial statutul de gazdă a turneului final în decembrie 2024, candidând fără opoziție după retragerea altor confederații.

Proiectul saudit este unul faraonic și prevede disputarea meciurilor pe 15 arene ultramoderne distribuite în cinci mari orașe, majoritatea stadioanelor urmând să fie dotate cu sisteme avansate de climatizare.