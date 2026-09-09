Un baraj de 335 de metri, mai înalt decât Turnul Eiffel fără antenă, este ridicat în munții Tadjikistanului, într-un proiect început în urmă cu aproximativ jumătate de secol. Hidrocentrala Rogun ar urma să aibă, la final, cel mai înalt baraj din lume și să schimbe radical felul în care această țară își produce și își stochează energia. Pentru terminarea lucrărilor mai sunt însă necesare aproximativ 6,29 miliarde de dolari, potrivit PiataAuto.md.

Proiectul a început în 1976 și a fost abandonat după destrămarea URSS

Rogun este construită pe râul Vakhsh, la aproximativ 90 de kilometri de capitala Dușanbe, într-o zonă muntoasă și dificilă din punct de vedere seismic. În august 2026, constructorul italian Webuild anunța că structura barajului ajunsese deja la aproximativ 190 de metri, din cei 335 prevăzuți. Când va fi gata, Rogun ar urma să depășească toate barajele existente și să devină cel mai înalt din lume.

Povestea hidrocentralei este aproape la fel de spectaculoasă ca dimensiunile sale. Primele studii au fost făcute în perioada sovietică, iar lucrările propriu-zise au început în anul 1976. URSS voia să construiască în Tadjikistan o hidrocentrală uriașă care să reducă lipsa sezonieră de electricitate și să ofere energie și altor regiuni din Asia Centrală.

Construcția a avansat însă greu, iar după destrămarea Uniunii Sovietice proiectul a fost oprit. Tadjikistanul a intrat ulterior într-un război civil, iar șantierul a rămas ani întregi aproape abandonat. Un an mai târziu, proiectul a primit încă o lovitură. În 1993, o viitură puternică a trecut peste barajul temporar construit pentru devierea râului și a luat la vale o mare cantitate de material. Tunelurile și galeriile subterane au fost inundate, iar o parte dintre lucrările deja executate a fost distrusă. Abia după anii 2000 proiectul a început să fie readus la viață.

Barajul crește, iar centrala produce deja electricitate

Unul dintre lucrurile neobișnuite la Rogun este că hidrocentrala nu trebuie să aștepte finalizarea barajului pentru a produce energie. Primele două unități au fost puse în funcțiune înainte ca structura să ajungă la înălțimea finală. Pe măsură ce nivelul apei crește, crește și capacitatea lor de producție. La final, hidrocentrala ar urma să aibă șase grupuri de producție, cu o capacitate instalată totală de aproximativ 3.780 MW și o producție anuală estimată la 14,4 TWh.

Pentru Tadjikistan, cifrele sunt uriașe. Producția hidrocentralei ar urma să echivaleze cu aproximativ 60% din producția actuală de electricitate a țării.

Aproximativ 10 milioane de oameni ar urma să beneficieze de proiect

Rogun nu este construită doar pentru a produce mai mult curent, ci și pentru a rezolva una dintre problemele Tadjikistanului. Țara se confruntă cu perioade în care producția de energie scade, în special în sezonul rece, iar noul lac de acumulare va permite stocarea unei cantități foarte mari de apă și folosirea ei atunci când consumul este ridicat și debitul natural al râurilor este mai mic.

Hidrocentrala Rogun produce deja energie. Imagine generată cu Inteligența Artificială Libertatea

Banca Mondială estimează că aproximativ 10 milioane de oameni vor beneficia de o alimentare cu energie mai sigură și mai stabilă. O parte din energia suplimentară ar urma să fie exportată în alte state din Asia Centrală, inclusiv Uzbekistan și Kazahstan.

Un lac de acumulare uriaș în munți

În spatele barajului se va forma un lac cu o capacitate totală de aproximativ 13,3 kilometri cubi de apă, unul dintre elementele esențiale ale proiectului. Rezervorul va putea păstra apa din perioadele cu debit mare și o va elibera treptat atunci când este nevoie de mai multă energie. Construcția este însă complicată nu doar din cauza dimensiunilor.

Zona este seismică, iar în subsol există și straturi de sare. Dacă apa ar pătrunde necontrolat în aceste straturi, sarea s-ar putea dizolva în timp și ar putea crea goluri în teren. Din acest motiv, proiectul folosește sisteme speciale de etanșare și injecție pentru limitarea infiltrațiilor.

Barajul Rogun mai are nevoie de 6,29 miliarde de dolari

Dimensiunile record vin și cu o factură pe măsură. Potrivit documentelor Băncii Mondiale din 2026, costul lucrărilor rămase pentru finalizarea Rogun este estimat la aproximativ 6,29 miliarde de dolari.

Proiectul pentru cel mai înalt baraj din lume, care va avea 335 de metri, a fost început în anul 1976 și mai are nevoie de 6,29 miliarde de dolari ca să fie gata. Imagine generată cu Inteligența Artificială Libertatea

Finanțarea vine din mai multe surse, printre care bugetul Tadjikistanului, veniturile obținute din energia deja produsă de centrală și bani acordați de instituții financiare internaționale. Banca Mondială a aprobat în iunie 2026 încă 300 de milioane de dolari pentru proiect, după o finanțare anterioară de 350 de milioane de dolari, și estimează că dezvoltarea Rogun va genera direct și indirect peste 30.000 de locuri de muncă.

Ar urma să funcționeze complet în jurul anului 2033

Calendarul actual indică faptul că toate unitățile hidrocentralei ar urma să devină complet operaționale în jurul anului 2033. Umplerea lacului până la nivelul maxim va continua însă și după această dată. Procesul trebuie făcut treptat, inclusiv pentru ca Tadjikistanul să respecte acordurile privind folosirea apei împreună cu statele aflate în aval. Banca Mondială estimează că nivelul maxim al rezervorului ar putea fi atins în jurul anului 2039.