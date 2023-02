Rezultatele primelor investigații arată că rămășițele făceau parte dintr-un balon meteorologic, au adăugat reprezentanții armatei.

Ministrul taiwanez al Apărării, Chiu Kuo-cheng, a declarat vineri că oficialii vor continua ancheta, dar nu vor „să tragă concluzii pripite”.

Chen Yu-lin, un înalt oficial al apărării, a precizat că este prima dată când resturile unui astfel de balon sunt găsite în insulele din largul Taiwanului, notează presa locală.

Sfera avea un diametru de aproximativ un metru și purta numele unei companii cu sediul în China care, pe baza căutărilor online, comercializează aparate meteorologice și radio. Compania Taiyuan Radio No 1 Factory Co. Ltd are sediul în Taiyuan, una dintre principalele baze industriale din China și capitala provinciei Shanxi.

De asemenea, sfera era marcată cu mesajul „GTS13 instrument digital de sondare a atmosferei” și „instrument meteorologic”, cu caractere în limba chineză simplificată, mai precizează armata taiwaneză într-un comunicat. China folosește caractere simplificate încă din anii 1950, în timp ce Taiwanul continuă să utilizeze caracterere chinezești tradiționale.

Autoritățile de la Taipei nu au publicat fotografii ale obiectului.

Taiwanul a precizat că nu a detectat niciun balon de supraveghere chinezesc, dar a mai reperat baloane meteorologice, adăugând că nu va ezita să doboare orice balon pe care îl consideră o amenințare.

Precizările vin după ce Financial Times a relatat la începutul acestei săptămâni, citând oficiali anonimi, că zeci de baloane militare chineze au fost reperate în spațiul aerian al Taiwanului în ultimii ani.

China consideră că Taiwanul este parte din propriul său teritoriu, în timp ce Guvernul de la Taipei susține că Beijingul nu are dreptul să o revendice.

Totodată, anunțul Taiwanului apare în contextul în care SUA au doborât la începutul lunii februarie un balon despre care au afirmat că era folosit de China pentru spionaj. Beijingul a susținut că era vorba despre un balon meteorologic, care deviat de la traiectoria sa. Ulterior, armata americană a mai doborât trei obiecte zburătoare neidentificate, precizând că este puțin probabil să fie nave de spionaj străine.

Fotografie cu caracter ilustrativ: EPA

