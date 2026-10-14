La 20 de ani, a cumpărat o casă cu două etaje în satul bunicii cu 9.000 de euro. Primu lucru renovat a costat cu o treime mai mult

O tânără psihologă din Valencia, Irene Vila, a reușit să cumpere o casă cu doar 9.000 de euro într-un sat din regiunea Serranía de Cuenca, una dintre cele mai depopulate zone din Spania. Povestea ei a devenit virală pe rețelele de socializare, unde tânăra documentează fiecare etapă a renovării pe contul său de Instagram, relatează Okdiario.

O casă veche, cumpărată fără credit ipotecar

În august 2025, Irene Vila, în vârstă de 20 de ani, a achiziționat o casă veche cu două etaje și o terasă, care fusese nelocuită timp de peste 30 de ani. Deși nu este locuința bunicii sale, casa se află în același sat în care Irene și frații săi obișnuiau să-și petreacă verile, un loc de care întreaga familie păstrează amintiri dragi.

„Avea nevoie de o renovare majoră, iar asta m-a ajutat să negociez prețul”, a declarat Irene. Proprietarii încercaseră să vândă casa de ani de zile, fără succes, iar tânăra a reușit să încheie tranzacția pentru suma de 9.000 de euro, după ce inițial oferise 5.000. Prețul redus a fost posibil și datorită unei alte case similare din sat, care era într-o stare mai bună și pe care Irene a folosit-o ca punct de comparație în timpul negocierilor.

Achiziția a fost posibilă fără a apela la un credit ipotecar, tânăra economisind banii necesari. De asemenea, faptul că poate lucra de la distanță a fost un factor important în decizia de a se muta într-o zonă rurală, unde conexiunea la internet prin fibră optică este disponibilă.

Renovarea, mai scumpă decât achiziția

Deși vila a costat-o pe Irene doar 9.000 de euro, renovarea s-a dovedit a fi o provocare financiară. Primul proiect major, și cel mai urgent, a fost repararea acoperișului. Învelitoarea veche, realizată din stuf și țigle, avea numeroase găuri, iar umezeala punea în pericol întreaga structură. Reparația a costat aproximativ 12.000 de euro, cu 3.000 de euro mai mult decât suma plătită pe casă.

„Un acoperiș în starea asta nu poate fi reparat doar înlocuind câteva țigle”, a explicat Irene. Lucrarea a presupus demontarea completă a structurii vechi, îndepărtarea molozului, instalarea de grinzi noi, precum și adăugarea de straturi de izolație și hidroizolație – toate acestea necesare pentru a face față iernilor cu zăpadă și îngheț frecvent. Costurile au fost crescute și de necesitatea schelelor, a echipamentelor de siguranță și a transportului de materiale grele în satul montan izolat.

Un alt obstacol major a fost lipsa forței de muncă. „Mulți meșteri din zonă au liste de așteptare lungi sau refuză lucrările, pur și simplu pentru că nu fac față cererii”, a explicat ea. Din acest motiv, Irene a trebuit să se adapteze la programul constructorilor disponibili, ceea ce a întârziat lucrările.

Reconstrucția pas cu pas

Primul pas al tinerei a fost să curețe casa de frunzele, praful și resturile acumulate de-a lungul decadelor. Această etapă inițială i-a permis să analizeze starea locuinței și să decidă ce părți pot fi păstrate. În timp ce profesioniștii s-au ocupat de sarcinile mai complexe, Irene a preluat lucrările mai simple, cum ar fi șlefuirea pereților, vopsirea scărilor și reamenajarea grădinii, beneficiind de ajutorul familiei și al prietenilor.

Până acum, casa are un acoperiș complet nou și scări înlocuite la parter. În continuare, Irene plănuiește să modernizeze instalația electrică, să schimbe ușa de la intrare și să înlocuiască o fereastră deteriorată de la etajul superior. Întregul proces de renovare este estimat să dureze câțiva ani, dar tânăra este optimistă: „Este un vis pe care vreau să-l transform în realitate, chiar dacă necesită timp și efort”.