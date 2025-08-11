Unele știri din Cluj-Napoca se scriu singure. Este și cazul petrecut sâmbătă seară, 10 august 2025, pe o stradă din oraș, acolo unde un șofer a avut parte de o întâlnire de gradul zero.

Pe imaginile publicate pe Facebook se poate observa cum șoferul circula pe o stradă din Cluj-Napoca, iar la un moment dat, din partea sa dreaptă apare o femeie care aleargă până în mijlocul străzii, apoi se oprește.

Șoferul a oprit brusc pentru a evita să o lovească pe tânără, iar după câteva secunde, femeia se aruncă pe capota mașinii.

Șoferul a rămas fără reacție, în timp ce tânăra a continuat să îl privească în ochi și să zâmbească dubios.

Ulterior, bărbatul de la volan a scos telefonul și a fotografiat-o pe tânără. După alte câteva secunde, ea s-a dat jos de pe capotă și s-a dus la geamul șoferului.

Clipul video a fost publicat pe un grup de Facebook dedicat șoferilor din Cluj-Napoca alături de descrierea: „Spuneți NU drogurilor!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce-a spus Ilie Bolojan, clar și răspicat, după ce Traian Băsescu a cerut din nou o vilă de protocol...Val de reacții după declarația fermă a premierului
Viva.ro
Ce-a spus Ilie Bolojan, clar și răspicat, după ce Traian Băsescu a cerut din nou o vilă de protocol...Val de reacții după declarația fermă a premierului
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
GSP.RO
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
Parteneri
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Știri România 14:23
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Știri România 14:11
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude
Stiri Mondene 14:54
Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Stiri Mondene 14:50
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
TVMania.ro
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
ObservatorNews.ro
Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Se oprește curentul într-un mare oraș din România, timp de 5 zile! Lista cu zonele afectate
KanalD.ro
Se oprește curentul într-un mare oraș din România, timp de 5 zile! Lista cu zonele afectate

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?