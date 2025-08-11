Unele știri din Cluj-Napoca se scriu singure. Este și cazul petrecut sâmbătă seară, 10 august 2025, pe o stradă din oraș, acolo unde un șofer a avut parte de o întâlnire de gradul zero.

Pe imaginile publicate pe Facebook se poate observa cum șoferul circula pe o stradă din Cluj-Napoca, iar la un moment dat, din partea sa dreaptă apare o femeie care aleargă până în mijlocul străzii, apoi se oprește.

Șoferul a oprit brusc pentru a evita să o lovească pe tânără, iar după câteva secunde, femeia se aruncă pe capota mașinii.

Șoferul a rămas fără reacție, în timp ce tânăra a continuat să îl privească în ochi și să zâmbească dubios.

Ulterior, bărbatul de la volan a scos telefonul și a fotografiat-o pe tânără. După alte câteva secunde, ea s-a dat jos de pe capotă și s-a dus la geamul șoferului.

Clipul video a fost publicat pe un grup de Facebook dedicat șoferilor din Cluj-Napoca alături de descrierea: „Spuneți NU drogurilor!”.

