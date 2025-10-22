Toleranță zero

Singapore are o politică de toleranță zero față de țigaretele electronice (vaping devices), produsele de tutun încălzit și alte produse similare. Acestea sunt considerate dăunătoare sănătății și sunt interzise.

Incriminarea anumitor fapte înseamnă că acțiuni care anterior ar fi putut fi sancționate administrativ sau cu amenzi minore, acum pot duce la acuzații penale, cu pedepse mult mai severe.

Iată despre ce este vorba, potrivit MAE:

1. În cazul ţigaretelor electronice care conţin etomidat (cunoscute şi sub denumirea de kpods) şi care intră sub incidenţa juridică a Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor („Misuse of Drugs Act”):

a. posesia, consumul şi refuzul testării sunt pedepsite cu închisoare între 1 şi 10 ani şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare între 3 şi 10 ani şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD

b. traficul, importul, exportul, producţia neautorizată de droguri din clasa C (din care face parte şi etomidatul) sunt pedepsite cu închisoare între 4 şi 20 de ani şi între 4 şi 15 lovituri corporale.

2. În cazul ţigaretelor electronice care nu conţin etomidat şi care intră sub incidenţa Legii Privind Tutunul – Controlul Publicităţii şi Vânzării („Tobacco – Control of Advertisements and Sale – Act”):

a. deţinerea, achiziţia şi consumul se pedepseşte cu amendă contravenţională în cuantum de până la 2000 SGD.

b. importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la 6 luni şi amendă penală în cuantum de până la 10.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare de până la 12 luni şi amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD.

Cui vă puteți adresa, dacă întâmpinați probleme

Totodată, oficialii MAE reamintesc că importul, distribuţia sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pe teritoriul Republicii Singapore, pot apela numărul de urgenţă al Ambasadei României la Singapore: + 65 906 689 71.

De asemenea, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al misiunii diplomatice: + 65 673 550 25, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://singapore.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.

Recent, Uniunea Europeană a anunțat că ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Un proiect de hotărâre al Consiliului UE recomandă interzicerea filtrelor pentru a reduce consumul de tutun. Această măsură ar putea avea consecințe semnificative pentru industria tutunului, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a trustului Ringier.



