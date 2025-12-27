Peste 20 de copaci au fost doborâți de vijelie pe străzile din Sinaia

Furtuna continuă pe Valea Prahovei și în cursul zilei de sâmbătă. Stațiunile montane se află sub cod portocaliu de vijelie, iar meteorologii anunță ninsori și ceață pe DN1, între Sinaia și Predeal.

Vântul puternic a produs pagube semnificative în stațiunile Sinaia și Bușteni, potrivit News.ro. Vântul puternic a doborât peste 20 de copaci pe străzi, iar pompierii intervin încă de la primele ore pentru a remedia situația.

La Sinaia, rafalele au atins viteze de până la 130 km/h, determinând oprirea instalațiilor de transport pe cablu. În cursul serii de vinerii, pompierii au intervenit pentru în îndepărtarea copacilor dărâmați pe străzi. Unul dintre arbori a căzut peste o mașină în care se aflau trei persoane, iar un stâlp de lumină de beton a fost rupt de rafale și prăbușit la pământ.

Cod galben și portocaliu de vânt, valabil în stațiunile de pe Valea Prahovei

Orașul Sinaia, dar și restul stațiunilor de pe Valea Prahovei se află sub cod portocaliu și cod galben de vânt puternic. Avertizarea a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Avertismentul este valabil până luni, 29 decembrie, ora 10.00.

Recomandările autorităților din Sinaia pentru turiști și localnici

Primăria Sinaia a emis o serie de recomandări pentru turiști și localnici, în contextul atenționărilor meteo.

„Având în vedere că avertizarea meteo rămâne în vigoare, cu rafale de vânt ce pot atinge din nou 110 km/h, facem apel către populație: să evite deplasările neesențiale; să respecte măsurile de autoprotecție; să nu parcheze autoturismele în zone cu risc de cădere a arborilor sau a elementelor de mobilier și publicitate stradală; să semnaleze autorităților locale orice situație care poate pune în pericol siguranța publică”, au transmis autoritățile locale din Sinaia.

Telegondola și telecabina din Sinaia, blocate de vânt

Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost oprite sâmbătă, deoarece vântul puternic a făcut imposibilă operarea acestora în condiții de siguranță.

„Update ora 10:25 – Echipele tehnice de la Gondola Sinaia, Telecabina tronson 1 și Sania Alpină au făcut evaluări. Situația rămâne neschimbată – instalațiile nu pot funcționa, în siguranță, din cauza rafalelor puternice de vânt. Sus, e și mai rău”, au transmis reprezentanții Gondola Sinaia, pe contul de Fcebook.

Totodată, reprezentanții Salvamont îi îndeamnă pe turiști să nu se avetureze pe traseele montane din Munții Bucegi, acolo unde rafalele ating până la 100 km/h.

„Carpatii Meridionali, munții Bucegi, altitudinea de aproximativ 2.500 de metri, unde vântul a început deja să sufle cu rafale ce depășesc 100 km/h. (…) Salvatorii montani recomandă ferm evitarea deplasărilor pe creste și în zonele alpine, precum și amânarea activităților montane până la îmbunătățirea condițiilor meteo.

Siguranța trebuie să rămână prioritară, iar respectarea avertizărilor oficiale poate preveni situații critice care necesită intervenții de urgență în condiții extrem de dificile”, a transmis Salvamont România.

