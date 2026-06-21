„Dacă amenințările lor ar fi funcționat, nu ar fi fost atât de disperați”

Liderul de la Casa Albă a sugerat că Statele Unite ar putea „prelua controlul” asupra Strâmtorii Hormuz — una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol — în cazul în care nu se va ajunge la un acord oficial cu Iranul, relatează CNN.

Reacția oficialului iranian nu s-a lăsat așteptată. Duminică seara, printr-o postare fermă pe platforma X (fostul Twitter), Mohammad Bagher Ghalibaf a ironizat discursul agresiv al administrației de la Washington.

„Oare nu se gândesc niciodată că, dacă amenințările lor ar fi funcționat cu adevărat, nu ar fi ajuns astăzi la acest nivel de disperare?”, a scris Ghalibaf.

Negociatorul-șef a ținut să sublinieze că Teheranul nu se va lăsa intimidat la masa tratativelor din Elveția și că retorica americană nu face decât să blocheze canalele diplomatice constructive.

Armata Iranului, avertisment de ultimă oră

Pe lângă componenta diplomatică, Ghalibaf a lansat și un avertisment militar sever, transmițând că forțele armate ale Republicii Islamice sunt în stare de alertă și pregătite să riposteze în cazul oricărei provocări în regiunea Golfului Persic.

„Nu luăm absolut deloc în serios amenințările americanilor”, a continuat oficialul iranian.

„Ar face bine să își măsoare cuvintele cu mare atenție. Forțele noastre armate sunt pregătite să le ofere un răspuns într-un mod complet diferit. Indiferent cât de mult vorbesc ei, noi suntem cei care trecem la acțiune,”, a fost mesajul pentru Casa Albă.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă cel mai important punct de tranzit pentru petrolul mondial. Orice blocaj sau preluare a controlului militar în această zonă ar putea arunca piețele financiare și energetice în haos.

Răsturnare de situație: JD Vance anunță o decizie istorică

Într-un moment de maximă intensitate diplomatică, vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a transmis un mesaj de o importanță geopolitică majoră chiar înainte de începerea reuniunii la nivel înalt — și cu mize uriașe — cu delegația Iranului.

Oficialul american a dezvăluit că Washingtonul este pe deplin dispus să își „transforme în mod fundamental” relațiile bilaterale cu Teheranul, marcând o potențială schimbare istorică în politica externă a SUA.

Declarațiile vin în contextul unor negocieri intense, desfășurate sub o presiune internațională uriașă, prin care se încearcă detensionarea situației din Orientul Mijlociu.

O premieră în relațiile dintre Washington și Teheran

În deschiderea discursului său, JD Vance a ținut să sublinieze caracterul excepțional al acestor discuții, punctând că barierele diplomatice din ultimele decenii au fost, în sfârșit, depășite la cel mai înalt nivel.

„Niciodată până acum conducerea iraniană și cea americană nu s-au mai întâlnit la un nivel atât de înalt”, a declarat vicepreședintele SUA.

Vance a explicat că mandatul primit direct de la președintele Donald Trump este unul de deschidere, însă succesul acestuia depinde în totalitate de garanțiile pe care Iranul este dispus să le ofere comunității internaționale.

Condițiile SUA pentru o „foaie de parcurs” complet nouă

Mesajul SUA, deși deschis către dialog, conține condiții ferme de la care administrația de la Casa Albă nu pare dispusă să abdice.

Renunțarea la influența regională: Teheranul trebuie să înceteze să mai fie un factor de instabilitate în Orientul Mijlociu.

Teheranul trebuie să înceteze să mai fie un factor de instabilitate în Orientul Mijlociu. Abandonarea programului nuclear: Statele Unite cer garanții stricte și pe termen lung că Iranul nu va dezvolta arme nucleare.

„Ceea ce președintele ne-a cerut să facem este să întoarcem o nouă pagină, să transformăm relația noastră cu poporul iranian și să întindem o mână care spune Teheranului că, dacă conducerea sa este dispusă să renunțe la a mai fi un motor al instabilității regionale și dacă este dispusă să renunțe la ambițiile privind armele nucleare pe termen lung, atunci Statele Unite sunt gata să transforme fundamental relația cu această țară. Acesta este, cu siguranță, scopul nostru”, a adăugat JD Vance.

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