S-a autodeclarat „Îngerul Păzitor” al țărilor din Orientul Mijlociu

El a spus că banii ar reprezenta plata pentru „serviciile oferite de Îngerul Păzitor al țărilor din Orientul Mijlociu”.

„Nu va exista NICIUN FEL DE TAXĂ DE TRECERE în Strâmtoarea Ormuz pe durata celor 60 de zile ale perioadei de încetare a focului, și nu va exista NICIO taxă după expirarea perioadei de 60 de zile, cu excepția cazului în care aceasta ar fi impusă de Statele Unite ale Americii, în cazul în care nu s-ar ajunge la un acord, pentru serviciile prestate în calitate de Înger Păzitor al țărilor din Orientul Mijlociu și în scopul rambursării costurilor trecute, prezente și viitoare”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Acest schimb dur de replici și avertismente – deschis de anunțul inițial al Teheranului și urmat imediat de amenințarea lansată de Donald Trump – prefigurează un debut extrem de dificil pentru viitoarele negocieri de natură tehnică.

Dialogul diplomatic este programat să înceapă duminică, sub coordonarea directă a Pakistanului, care acționează ca principal mediator în această criză.

La masa discuțiilor de urgență vor lua parte, de asemenea, și emisari oficiali din Qatar, eforturile comune fiind concentrate pe evitarea unei escaladări militare și economice în regiune.

Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor israeliene din Liban

Amenințarea liderului SUA vine după ce Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol, ca răspuns la încălcările repetate ale armistițiului de către Israel în sudul Libanului și eșecul SUA de a respecta termenii unui acord preliminar de pace, relatează CNN.

„Având în vedere reaua-credință a Statelor Unite și încălcarea clară a angajamentelor sale prin nerespectarea primului articol al memorandumului de încheiere a războiului, și ca răspuns la încălcarea continuă și repetată a armistițiului de către regimul sionist în sudul Libanului… se anunță închiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea navelor”, a precizat Comandamentul Central Khatam al-Anbiya al Iranului, conform IRIB.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz a revenit la nivelurile de dinaintea războiului, chiar în ziua în care Iranul a anunțat închiderea strâmtorii.

Președintele american Donald Trump a semnat miercuri seara, la Palatul Versailles din Franța, protocolul de înțelegere cu Iranul, care vizează și frontul libanez. Evenimentul a avut loc în timpul unei cine găzduite de președintele francez Emmanuel Macron, după cum se vede în imaginile publicate de Casa Albă.

Textul unui protocol de acord între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran, în 14 puncte, a fost făcut public miercuri.





