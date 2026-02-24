Doi bărbați din Kraljevo au fost reținuți luni, 23 februarie, pentru 30 de zile sub acuzația de „pregătire a unei acțiuni împotriva ordinii constituționale și a securității Serbiei, precum și de atacare a ordinii constituționale a țării”.

Potrivit Parchetului Superior din Kraljevo, cei doi suspecți sunt D.R., în vârstă de 50 de ani, și M.R., în vârstă de 42 de ani. În afară de Vucici, ei ar fi plănuit și atacarea forțelor de ordine.

„Între decembrie 2025 și februarie 2026, aceștia au conspirat pentru a schimba prin violență ordinea constituțională a Republicii Serbia și pentru a răsturna cele mai înalte autorități ale statului, prin organizarea procurării de arme și atacarea vieții și integrității Președintelui Republicii Serbia, a soției și copiilor săi, cu scopul de a le lua viața, precum și prin atacarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia, cu scopul de a le provoca vătămări corporale”, se arată într-un comunicat emis de autoritățile sârbe.

Aleksandar Vucici (55 de ani), un politician populist aflat la conducerea Serbiei din aprilie 2014, ca prim-ministru, apoi din mai 2017, ca președinte, a declarat că nu deține informații despre presupușii complotiști, dar a susținut că aceștia plănuiau să-i „bată copilul până la moarte”. „Dacă v-aș spune motivul, nu m-ați crede. S-au bazat, desigur, pe minciuni pe care le-ar fi putut citi undeva și unde – puteți ghici”, a adăugat el într-o serie de declarații făcute reporterilor de la Președinția Serbiei.

Aleksandar Vucici a pretins în repetate rânduri că ar fi fost victima unor comploturi de asasinare. Poziția politică a președintelui sârb este fragilizată în prezent de scandaluri de corupție și protestele care au avut loc la nivel național după tragedia de la Novi Sad, soldată cu 16 morți.