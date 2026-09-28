Zeekr 001 este unul dintre modelele prin care grupul Geely încearcă să intre serios în zona premium europeană. Versiunea Privilege AWD testată de AutoExpert costă 68.490 de euro, are 544 CP, tracțiune integrală și o baterie de aproximativ 100 kWh, iar în utilizare reală poate trece de 500 km autonomie. Nu este însă un SUV, ci un shooting brake de aproape cinci metri, gândit mai degrabă ca un grand tourer electric.

544 CP, 0-100 km/h în 3,8 secunde

Zeekr 001 Privilege AWD folosește două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, pentru o putere totală de 400 kW, adică 544 CP, și un cuplu de 686 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 3,8 secunde, dar mașina nu livrează puterea într-un mod brutal la fiecare atingere a accelerației.

În modul Comfort, răspunsul este progresiv și ușor de controlat, iar în Sport cele două motoare devin mult mai agresive. Greutatea de aproximativ 2.350 kg se simte însă la schimbările rapide de direcție și la frânările puternice. Suspensia pneumatică standard pe versiunea Privilege ajută la confort, dar jantele de 22 de inci limitează cât de bine poate absorbi gropile scurte și denivelările succesive.

Peste 500 km autonomie în afara autostrăzii

Bateria are aproximativ 100 kWh capacitate utilizabilă, iar într-un test desfășurat la temperaturi de 30-35 de grade, pe drumuri naționale și prin localități, consumul a fost în jurul valorii de 18 kWh/100 km. În astfel de condiții, autonomia reală poate trece de 500 km și se poate apropia de 550 km dacă mașina este condusă calm.

Pe autostradă, diferența este mare. La aproximativ 139 km/h reali, consumul a urcat spre 27-28 kWh/100 km, ceea ce reduce autonomia practică la aproximativ 350 km.

Încărcarea rapidă ajunge la 200 kW, iar bateria poate trece de la 10 la 80% în aproximativ 30 de minute. În curent alternativ, Zeekr 001 acceptă până la 22 kW, o valoare bună pentru încărcarea acasă sau la stații AC mai puternice.

Interior premium și mult spațiu

Habitaclul este una dintre zonele în care Zeekr încearcă cel mai clar să justifice prețul. Materialele sunt plăcute la atingere, spațiul este generos, iar scaunele din față au încălzire, ventilație și masaj. Pasagerii din spate au climatizare separată și spătare reglabile electric, iar sistemul audio Yamaha este unul dintre punctele forte ale mașinii.

Portbagajul are 539 de litri, iar sub capotă există și un compartiment suplimentar pentru cablurile de încărcare. Aproape toate funcțiile sunt controlate din ecranul central de 15,4 inci, inclusiv reglarea oglinzilor și a volanului, iar aici apare și unul dintre minusuri: meniurile cer puțină acomodare, iar mai multe butoane fizice ar fi făcut unele funcții mai ușor de folosit în mers.

Zeekr 001 pornește de la 58.490 de euro, versiunea Performance AWD de la 63.490 de euro, iar Privilege AWD ajunge la 68.490 de euro. Pentru aproape 70.000 de euro, primești performanțe de mașină sport, autonomie bună și un interior care încearcă să concureze cu modelele premium europene, dar cu dezavantajul unui nume încă puțin cunoscut în România.