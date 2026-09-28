Cum a fost pedepsit un șofer de BMW Seria 1 care a parcat pe două locuri într-un orășel din Franța

O mașină parcată neregulamentar pe două locuri a fost înconjurată de bariere metalice într-un mic orășel din Franța. În loc să fie ridicată de o platformă și dusă la depozit, autoritățile locale au recurs la o metodă inedită pentru a atrage atenția șoferilor asupra importanței respectării regulilor de parcare

O metodă inedită pentru a combate parcările neregulamentare

Autoritățile locale din Blâmont, o localitate situată în departamentul Meurthe-et-Moselle, în nord-estul Franței, recunoscută în special pentru patrimoniul său medieval, au decis să abordeze problema parcărilor neregulamentare într-un mod diferit. Potrivit publicației L'Est Republicain, în loc să trimită imediat mașinile la depozitul auto, acestea sunt înconjurate cu bariere metalice, transformându-le în adevărate „cuști” improvizate.

Măsura este menită să atragă atenția publică asupra importanței respectării marcajelor rutiere și să descurajeze astfel de comportamente, fără a impune amenzi sau costuri suplimentare șoferilor.

Mașini parcate greșit, izolate cu bariere

Recent, un șofer și-a parcat mașina, un BMW Seria 1, ocupând două locuri destinate staționării. În semn de protest, municipalitatea a dispus încercuirea vehiculului cu bariere metalice, făcând astfel imposibilă mișcarea acestuia fără o intervenție externă.

Această metodă, deși neobișnuită, nu este o premieră pentru autoritățile din Blâmont. În iulie 2026, o mașină parcată pe o peluză comunală, deși parcarea era la doar câțiva metri distanță, a fost găsită a doua zi dimineață încercuită de bariere.

Intenția autorităților locale este de a transmite un mesaj clar despre importanța respectării regulilor de parcare, fără a recurge imediat la sancțiuni financiare sau măsuri drastice, precum ridicarea vehiculelor.

Ce prevede legislația din Franța pentru parcarea neregulamentară

Conform legislației franceze, parcarea neregulamentară poate atrage amenzi de 35 de euro pentru o contravenție de clasa a doua. În cazuri mai grave, cum ar fi blocarea traficului, contravenția poate ajunge la 135 de euro, iar vehiculul poate fi ridicat. Dacă șoferul încearcă să împiedice ridicarea mașinii, riscă o amendă de până la 3.750 de euro și chiar trei luni de închisoare.