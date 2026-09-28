Cum a fost pedepsit un șofer de BMW Seria 1 care a parcat pe două locuri într-un orășel din Franța

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O mașină parcată neregulamentar pe două locuri a fost înconjurată de bariere metalice într-un mic orășel din Franța. În loc să fie ridicată de o platformă și dusă la depozit, autoritățile locale au recurs la o metodă inedită pentru a atrage atenția șoferilor asupra importanței respectării regulilor de parcare
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Autoritățile locale din Blâmont, o localitate situată în departamentul Meurthe-et-Moselle, în nord-estul Franței, recunoscută în special pentru patrimoniul său medieval, au decis să abordeze problema parcărilor neregulamentare într-un mod diferit. Potrivit publicației L'Est Republicain, în loc să trimită imediat mașinile la depozitul auto, acestea sunt înconjurate cu bariere metalice, transformându-le în adevărate „cuști” improvizate.
Măsura este menită să atragă atenția publică asupra importanței respectării marcajelor rutiere și să descurajeze astfel de comportamente, fără a impune amenzi sau costuri suplimentare șoferilor.
Recent, un șofer și-a parcat mașina, un BMW Seria 1, ocupând două locuri destinate staționării. În semn de protest, municipalitatea a dispus încercuirea vehiculului cu bariere metalice, făcând astfel imposibilă mișcarea acestuia fără o intervenție externă.
Această metodă, deși neobișnuită, nu este o premieră pentru autoritățile din Blâmont. În iulie 2026, o mașină parcată pe o peluză comunală, deși parcarea era la doar câțiva metri distanță, a fost găsită a doua zi dimineață încercuită de bariere.
Intenția autorităților locale este de a transmite un mesaj clar despre importanța respectării regulilor de parcare, fără a recurge imediat la sancțiuni financiare sau măsuri drastice, precum ridicarea vehiculelor.
Conform legislației franceze, parcarea neregulamentară poate atrage amenzi de 35 de euro pentru o contravenție de clasa a doua. În cazuri mai grave, cum ar fi blocarea traficului, contravenția poate ajunge la 135 de euro, iar vehiculul poate fi ridicat. Dacă șoferul încearcă să împiedice ridicarea mașinii, riscă o amendă de până la 3.750 de euro și chiar trei luni de închisoare.
Prin această metodă neconvențională, autoritățile din Blâmont doresc să arate că respectarea marcajelor rutiere este esențială pentru o bună conviețuire în comunitate. Deși nu se aplică sancțiuni financiare în astfel de situații, șoferii sunt nevoiți să treacă pe la primărie pentru a rezolva problema, ceea ce le provoacă, inevitabil, un moment de rușine publică.