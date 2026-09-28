Un cabinet stomatologic din Moulins-Engilbert, în regiunea Nièvre din Franța, caută un al doilea medic dentist pentru o zonă în care există aproximativ 10.000 de pacienți. Oferta include o primă de instalare de 50.000 de euro, scutiri fiscale și sprijin pentru echipamente. Anunțul se adresează inclusiv medicilor stomatologi români care îndeplinesc condițiile pentru a profesa în Franța.

Francezii caută un medic stomatolog român

O ofertă de recrutare din Franța atrage atenția prin numărul mare de pacienți și facilitățile oferite medicului care acceptă să se mute într-o zonă rurală.

Un cabinet din Moulins-Engilbert, Nièvre, Burgundia, caută un al doilea medic dentist, colaborator în regim liberal.

Anunțul a fost publicat pe Facebook și prezintă oferta ca pe o oportunitate pentru un medic care vrea să lucreze în Franța, inclusiv pentru un profesionist din România.

„10.000 de pacienți. Un singur medic dentist.”, scrie în anunțul publicat pe un grup de Facebook.

Cabinetul caută „un medic generalist care să stăpânească reabilitările complete (chirurgia se poate învăța pe parcurs). Are cetățenie UE și înscriere în Ordinul din Franța (sau îndeplinește condițiile pentru ea). Vorbește franceza și știe să-și asculte pacienții”.

Anunțul de angajare Sursa foto: Facebook/ Anunturi pentru medicii stomatologi care cauta locuri de munca

Primă de instalare de 50.000 de euro

Zona în care se află cabinetul este clasificată oficial drept „zone très sous-dotée” (zonă cu resurse foarte limitate), adică o zonă cu o densitate foarte redusă de medici stomatologi.

În aceste condiții, oferta include o serie de stimulente financiare și fiscale.

„Zona e clasificată oficial drept «zone très sous-dotée». Asta înseamnă o primă de instalare de 50.000 €, scutiri fiscale (zonă FRR) și ajutor pentru echipamente.”, potrivit anunțului.

Medicul ar urma să lucreze într-un centru medical cu o suprafață de 900 de metri pătrați.

În același centru lucrează medici de familie, asistente, kinetoterapeuți și specialiști din alte domenii medicale.

Cabinetul stomatologic are trei săli și este echipat pentru mai multe tipuri de intervenții.

Oferta vine și cu o organizare diferită de cea întâlnită în cabinetele în care medicul trebuie să gestioneze aproape toate activitățile administrative.

Potrivit anunțului, medicul va avea la dispoziție o asistentă și o secretară.

„Nu veți steriliza, nu veți încasa, nu veți face devize: aveți asistentă la patru mâini și secretară. Vă rămâne doar stomatologia.”, se precizează în anunț.

Programul propus este de luni până vineri, cu ziua de miercuri liberă. Este disponibilă și posibilitatea de cazare în apropierea cabinetului.

Cât poate câștiga medicul stomatolog în Franța

Anunțul indică o cifră de afaceri posibilă de aproximativ 600.000 de euro pe an.

În ceea ce privește colaborarea cu cabinetul, retrocesiunea este de 40-50%, cu posibilitatea negocierii.

Cifra de afaceri menționată în anunț este o estimare a cabinetului, nu un venit net garantat al medicului.

Oferta se adresează unui medic stomatolog generalist. Printre condițiile menționate se numără cetățenia unui stat UE și înscrierea în Ordinul Medicilor Dentiști din Franța sau îndeplinirea condițiilor necesare pentru înscriere.

Un alt criteriu este cunoașterea limbii franceze și capacitatea de a comunica bine cu pacienții.

Franța caută medici, iar România pierde specialiști

Oferta din Moulins-Engilbert vine într-un context mai larg: Franța încearcă să atragă medici în zonele în care accesul la servicii medicale este mai dificil.

Potrivit datelor din Atlasul demografiei medicale 2025, publicat de Consiliul Național al Medicilor din Franța, la 1 ianuarie 2025 în Franța erau în activitate 241.255 de medici, dintre care 32.829 aveau diplome obținute în străinătate.

Astfel, România reprezintă una dintre sursele importante de medici formați în străinătate care profesează în Franța.

Stimulentele oferite medicilor care aleg anumite zone deficitare pot veni din mai multe surse.

Maria Varvara, psiholog și consultant în relocarea medicilor români, a explicat anterior pentru Libertatea: „Casa de Asigurări acordă o sumă de 50.000 de euro la prima instalare pentru medicii care aleg să se stabilească în zone defavorizate, unde numărul de medici este redus. Apoi, Agenția Regională de Sănătate oferă o altă sumă, de 7.500 de euro, iar primăria poate contribui cu o indemnizație suplimentară de 15.000 de euro, plus gratuitate la locuință și la cabinet timp de șase luni sau un an.”

În funcție de localitate și de schemele de sprijin disponibile, aceste forme de ajutor pot ajunge la aproximativ 65.000 de euro.

Unele oferte locale pot include și perioade de gratuitate pentru cabinet și locuință.

Medicii români caută în Franța stabilitate și predictibilitate

Un sondaj recent arăta că 4 din 10 medici români iau în calcul să profeseze în străinătate, iar 33,6% preferă sectorul privat.

Relocarea medicilor români nu este legată exclusiv de venituri.

„Motivul financiar era pe primul loc înainte, dar acum a coborât pe locul doi sau trei. Medicii caută stabilitate, predictibilitate și un stil de viață echilibrat.”, a subliniat anterior Maria Varvara.

În cazul medicilor care aleg Franța, printre motivele menționate se află condițiile de muncă, predictibilitatea, posibilitățile profesionale și perspectiva unei vieți mai stabile.

Pentru medicii români, recunoașterea calificărilor profesionale în Franța este facilitată de cadrul european privind recunoașterea calificărilor profesionale, însă există proceduri administrative și condiții de îndeplinit.

Pentru profesiile medicale reglementate, este necesară înscrierea la organismul profesional competent din Franța.