Parlamentul Ungariei a decis să suspende imunitatea parlamentară a lui Peter Magyar, actualul premier, și a altor doi deputați Hankó Balázs și Seszták Miklós, în urma unei ședințe extraordinare desfășurate pe 28 septembrie 2026. Decizia marchează un moment crucial în gestionarea acuzațiilor împotriva celor trei politicieni.

Investigația în cazul lui Peter Magyar

În cazul lui Peter Magyar, liderul Partidului Tisza, investigația privește un incident din 21 iunie 2024, când acesta a aruncat un telefon mobil în Dunăre, după o altercație cu proprietarul dispozitivului, care îl filma într-un club de noapte din Budapesta, potrivit publicației Blikk. În acea perioadă, Péter Magyar deținea funcția de europarlamentar.

Deși Parlamentul European a refuzat ridicarea imunității în 2024, cazului i s-a dat un nou impuls după ce Magyar a fost ales în Parlamentul ungar în mai 2026. El a cerut colegilor săi să susțină ridicarea imunității sale, afirmând că este nevinovat și că ar repeta acțiunile sale în aceleași circumstanțe.

Parlamentul a votat unanim pentru suspendarea imunității sale, cu 139 de voturi „pentru”.

A fost ridicată imunitatea parlamentară și în cazul altor doi deputați

În afară de Peter Magyar, Parlamentul Ungariei a ridicat imunitatea parlamentară și în cazul altor doi deputați. Cazul lui Hankó Balázs a fost primul dezbătut în ședința parlamentară.

Potrivit investigației, Hankó este acuzat de gestiune frauduloasă, fiind suspectat că a deturnat 17,3 miliarde de forinți (47,13 milioane de euro - n.r.) din fondurile Programelor Culturale Prioritare pentru a finanța campania electorală din 2026 sau pentru scopuri personale.

De asemenea, Seszták Miklós, fost ministru al dezvoltării naționale între 2014 și 2018, este acuzat de acceptare de mită oficială și complicitate la corupție.