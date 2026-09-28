O cântăreață de muzică populară își caută loc de muncă stabil. Nu îi mai ajung banii pentru ratele la casă

Nicoleta Voicu, în vârstă de 54 de ani, vrea să revină pe scenă după o pauză de doi ani, însă spune că are nevoie și de un venit stabil. Artista își caută un loc de muncă pentru a putea acoperi mai ușor rata apartamentului din București. În trecut, solista a lucrat inclusiv ca vânzătoare și educatoare suplinitoare.

Nicoleta Voicu s-a întors recent în București, după o perioadă în care a stat alături de părinții săi bolnavi, într-o comună din Buzău. Pentru a le fi aproape, artista a renunțat atât la muzică, cât și la locul de muncă pe care îl avea la acel moment.

Acum, solista își dorește să revină la evenimente și să cânte din nou la nunți și petreceri. În același timp, spune că veniturile din muzică nu sunt suficient de constante pentru a-i oferi siguranță financiară, motiv pentru care își caută și un serviciu, potrivit click.ro.

„Recent am revenit în București, mi-e dor și de scenă, tare îmi doresc să cânt din nou la nunți, la petreceri. Dar, cum muzica nu îți aduce lunar un venit sigur și stabil, în paralel, îmi caut și un serviciu, am nevoie și de carte de muncă, așa cum am mai avut.”

„Am fost și educatoare suplinitoare la o grădiniță”

Artista a povestit că, înainte de cariera muzicală, a avut mai multe locuri de muncă. Printre acestea s-a numărat și un post într-un magazin de haine dintr-un mall.

„Am lucrat ca vânzătoare, la o firmă de haine din mall, aranjam vitrinele, vindeam, făceam bonurile, eram de fapt mai mult decât ceea ce se chema pe vremuri vânzătoare. Sunt multe de făcut într-un magazin cu pretenții, era o firmă din străinătate. Am renunțat, după un an și jumătate, la acest job, pentru a fi lângă ai mei, care aveau probleme de sănătate. Dar am mai lucrat și ca educatoare suplinitoare, la o grădiniță. Am și liceul, am și o facultate, am studii superioare”, a declarat Nicoleta Voicu.

Solista a absolvit Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și este licențiată în Zootehnie.

Cât plătește lunar pentru apartamentul din București

Nicoleta Voicu a vorbit și despre cheltuielile pe care le are. Artista locuiește într-un apartament din București pentru care mai are de achitat creditul bancar. „Plătesc în jur de 900 de lei lunar rata la apartamentul din București, în care locuiesc. Mai am mulți ani de achitat. De aceea îmi caut un loc de muncă stabil, ca să nu duc grija zilei de mâine, ca să le pot achita, dacă nu am prea multe concerte.”

În ceea ce privește revenirea în muzică, artista spune că nu își dorește să cânte în baruri sau restaurante. Preferă evenimentele private și consideră că experiența acumulată în peste trei decenii de activitate trebuie reflectată și în onorariul primit.

„După doi ani de pauză cu muzica, revin, dar nu vreau să cânt prin baruri sau prin restaurante, nu este publicul potrivit pentru mine, am mai lucrat acolo și știu. Și nici nu cânt pe doi lei, am un onorariu decent, având în vedere experiența în muzica populară, de peste 30 de ani. Am și sute de piese în repertoriu, dar și zeci de costume populare”, a mai declarat Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu își caută și părinții biologici

Pe lângă planurile profesionale, artista are și o dorință personală pe care spune că nu a abandonat-o. Nicoleta Voicu a fost înfiată de o familie din Buzău la vârsta de doi ani, după ce s-a aflat într-un orfelinat din Galați.

La maturitate, artista a început să își caute părinții biologici și vrea să afle mai multe despre originile sale și despre circumstanțele în care a fost abandonată în maternitate.