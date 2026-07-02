În urma impactului violent, opt călugări au murit, au anunțat autoritățile locale, potrivit CNN. La pelerinaj participau în total 35 de călugări din provincia Mukdahan, situată la aproximativ 600 de kilometri nord-est de capitala Bangkok.

Potrivit guvernatorului provinciei, Worrayan Boonnarat, cinci dintre călugări au murit pe loc, în timp ce alți trei s-au stins ulterior la spital din cauza rănilor extrem de grave.

De asemenea, alte 14 persoane au fost spitalizate de urgență, starea a patru dintre pacienți fiind critică.

Grupul de credincioși pornise în pelerinajul de 260 de kilometri către provincia Ubon Ratchathani cu doar 30 de minute înainte de producerea dezastrului.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă, făcute publice de asociația locală de salvatori Ruam Jai Mukdahan, arată momentele de groază în care călugării mergeau în șir indian pe marginea șoselei, chiar înainte ca vehiculul să îi izbească în plin.

Poliția locală a confirmat că minorul de 11 ani se află în prezent în custodia autorităților. El urmează să fie interogat în mod oficial de îndată ce la sediul poliției vor sosi ofițerii de stat responsabili cu protecția copilului.

Deși o anchetă extinsă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauza accidentului, anchetatorii au menționat că au strâns primele mărturii.

Călugării care au supraviețuit impactului le-au povestit polițiștilor că au văzut mașina făcând mișcări bruște și derapând pe șosea cu câteva secunde înainte de a părăsi carosabilul și de a-i lovi în plin.

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